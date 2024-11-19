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Податок на спадок — скільки потрібно заплатити у 2024 році

19 листопада 2024 10:17
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор
Спадок у 2024 році — які податки потрібно сплатити українцям
Людина тримає гроші. Фото: Unsplah
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор

Процес спадкування передбачає перехід майнових прав і обов’язків від померлої особи (спадкодавця) до нащадків на основі заповіту або за законом. Багато хто не знає, що Україні спадщина підлягає оподаткуванню, хоча окремого збору для цього немає. 

Про те, які податки на майно повинен сплатити спадкоємець у 2024 році, пояснили фахівці "Безплатної правничої допомоги".

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В Україні діють ставки податку на доходи фізичних осіб (ПДФО): 0%, 5% і 18%. Вони й визначають розмір податку на спадок для різних категорій громадян. Нульова ставка (0%) застосовується до спадкоємців першого і другого ступенів споріднення:

  • онуків;
  • батьків;
  • чоловіка чи дружини;
  • рідних братів та сестер;
  • бабусі й дідусі з обох сторін;
  • дітей, включаючи усиновлених або народжених після смерті спадкодавця.

Коли діють ставки 5% та 18%

Особи, які не входять до сім’ї першого чи другого ступеня споріднення, але є резидентами України, повинні сплачувати податок на доходи фізичних осіб у розмірі 5%. Ставка у 18% діє для:

  • спадщини від спадкодавця, який є нерезидентом України;
  • спадщини, отриманої спадкоємцем-нерезидентом від резидента, незалежно від рівня спорідненості.

Чи потрібно декларувати майно отримане у спадок

Спадкоємці, які користуються нульовою ставкою, не зобов’язані подавати податкову декларацію. Водночас ті, хто має сплачувати податок за ставками 5% чи 18%, повинні внести ці доходи до своєї річної декларації про доходи.

Якщо застосовуються ставки 5% або 18%, окрім суми податку сплачується військовий збір у розмірі 1,5%. Об’єкти, отримані за договором дарування, обкладаються податком за такими ж правилами, як і спадщина.

Раніше ми писали, що власники великих об’єктів нерухомості щороку сплачують податок на "зайві" метри. Від цього обов'язку звільняються лише громадяни, чиє житло перебуває в окупації чи зоні бойових дій.

Також ми розповідали, що українці можуть вільно розпоряджатися своєю нерухомістю. Зокрема — продавати, дарувати чи заповідати, якщо це відповідає закону.

закон податки гроші спадок майно

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