Наследство в 2024 году — какие налоги нужно уплатить украинцам

Человек, держащий деньги. Фото: Unsplah

Процесс наследования предполагает переход имущественных прав и обязанностей от умершего лица (наследодателя) к потомкам на основе завещания или по закону. Многие не знают, что Украине наследство подлежит налогообложению, хотя отдельного сбора для этого нет.

О том, какие налоги на имущество должен уплатить наследник в 2024 году, пояснили специалисты "Бесплатной юридической помощи".

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Кто освобожден от уплаты налога

В Украине действуют ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ): 0%, 5% и 18%. Они и определяют размер налога на наследство для разных категорий граждан. Нулевая ставка (0%) применяется к наследникам первой и второй степеней родства:

внуков;

родителей;

мужа или жены;

родных братьев и сестер;

бабушки и дедушки с обеих сторон;

детей, включая усыновленных или рожденных после смерти наследодателя.

Когда действуют ставки 5% и 18%

Лица, не входящие в семью первой или второй степени родства, но являющиеся резидентами Украины, должны платить налог на доходы физических лиц в размере 5%. Ставка в 18% действует для:

наследства от наследодателя, являющегося нерезидентом Украины;

наследства, полученного наследником-нерезидентом от резидента, независимо от уровня родства.

Нужно ли декларировать имущество полученное по наследству

Наследники, пользующиеся нулевой ставкой, не обязаны представлять налоговую декларацию. В то же время, те, кто должен платить налог по ставкам 5% или 18%, должны внести эти доходы в свою годовую декларацию о доходах.

Если применяется ставка 5% или 18%, кроме суммы налога уплачивается военный сбор в размере 1,5%. Объекты, полученные по договору дарения, облагаются налогом по таким же правилам как наследство.

Ранее мы писали, что владельцы крупных объектов недвижимости каждый год платят налог на "лишние" метры. От этой обязанности освобождаются только граждане, жилье которых находится в оккупации или зоне боевых действий.

Также мы говорили, что украинцы могут свободно распоряжаться своей недвижимостью. В частности, продавать, дарить или завещать, если это соответствует закону.