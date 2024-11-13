Податок на нерухомість — хто та скільки заплатить у 2024-му

Працівник податкової допомагає чоловіку. Фото: УНІАН

Щороку власники великих об'єктів нерухомості повинні сплати податок на "зайві" квадратні метри. Звільняються від цих зборів лише власники житла, що перебуває в окупації або на території активних бойових дій.

Про те, кому потрібно сплатити податок на нерухомість у 2024 році, нагадали на Урядовому порталі.

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Хто повинен заплатити податок на квадратні метри

Податок на нерухомість платять не всі власники квартир та будинків, а лише ті, у яких площа об'єктів перевищує встановлені ліміти:

площа квартири — понад 60 квадратних метрів;

площа будинку — понад 120 квадратних метрів;

площа різних типів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, — понад 180 кв. метрів.

Оскільки податок на нерухомість наповнює місцевий бюджет — його ставку дозволили регулювати місцевим радам. При цьому враховується тип об'єкта та його місцеперебування.

Який розмір податку у 2024 році

Сума податку залежить від мінімальної зарплати у звітному році та не може перевищувати 1,5% за квадратний метр.

У 2024 році платиться податок за попередній звітний рік, тому ставка збору залежить від мінімальної заробітної плати у 2023 році (6 700 гривень). Таким чином, максимальна ставка за метр квадратний не може перевищувати 100,5 грн (6 700 * 1,5 %).

Оподатковуються лише надлишкові квадратні метри. Наприклад, якщо особа володіє квартирою на 65 квадратних метрів, то платитиме вона лише за 5 квадратів. Формула для розрахунку така:

(65-60) * 100,5 = 502,5 грн.

Однак, якщо квартира перебуває у власності кількох осіб, наприклад, в рівних долях належить чоловіку та дружині — податок платити не потрібно. Це пояснюється тим, що у кожного з них у власності всього лише 32,5 кв.м.

Хто звільняється від сплати податку

Від податку звільняються фізичні особи, які мають нерухомість:

непридатну для проживання через війну;

що перебуває на території, де ведуться або велися активні бойові дії;

яка перебуває в окупації або розташована на території, що була тимчасово окупована Росія.

Податок потрібно сплачувати вчасно, адже за пропуск встановлених термінів до суми збору додається штраф. Запізнення з оплатою на 30 календарних днів приведе до автоматичного збільшення суми податку на 10%, а на понад місяць — на 20%.

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