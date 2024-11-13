Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Платіж за метраж — кому нарахують податок на нерухомість arrow

Платіж за метраж — кому нарахують податок на нерухомість

13 листопада 2024 15:22
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор
Податок на нерухомість — хто та скільки заплатить у 2024-му
Працівник податкової допомагає чоловіку. Фото: УНІАН
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор

Щороку власники великих об'єктів нерухомості повинні сплати податок на "зайві" квадратні метри. Звільняються від цих зборів лише власники житла, що перебуває в окупації або на території активних бойових дій.

Про те, кому потрібно сплатити податок на нерухомість у 2024 році, нагадали на Урядовому порталі.

Читайте також:

Хто повинен заплатити податок на квадратні метри

Податок на нерухомість платять не всі власники квартир та будинків, а лише ті, у яких площа об'єктів перевищує встановлені ліміти:

  • площа квартири — понад 60 квадратних метрів;
  • площа будинку — понад 120 квадратних метрів;
  • площа різних типів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, — понад 180 кв. метрів.

Оскільки податок на нерухомість наповнює місцевий бюджет — його ставку дозволили регулювати місцевим радам. При цьому враховується тип об'єкта та його місцеперебування.

Який розмір податку у 2024 році

Сума податку залежить від мінімальної зарплати у звітному році та не може перевищувати 1,5% за квадратний метр.
У 2024 році платиться податок за попередній звітний рік, тому ставка збору залежить від мінімальної заробітної плати у 2023 році (6 700 гривень). Таким чином, максимальна ставка за метр квадратний не може перевищувати 100,5 грн (6 700 * 1,5 %).

Оподатковуються лише надлишкові квадратні метри. Наприклад, якщо особа володіє квартирою на 65 квадратних метрів, то платитиме вона лише за 5 квадратів. Формула для розрахунку така:

  • (65-60) * 100,5 = 502,5 грн.

Однак, якщо квартира перебуває у власності кількох осіб, наприклад, в рівних долях належить чоловіку та дружині — податок платити не потрібно. Це пояснюється тим, що у кожного з них у власності всього лише 32,5 кв.м.

Хто звільняється від сплати податку

Від податку звільняються фізичні особи, які мають нерухомість:

  • непридатну для проживання через війну;
  • що перебуває на території, де ведуться або велися активні бойові дії;
  • яка перебуває в окупації або розташована на території, що була тимчасово окупована Росія.

Податок потрібно сплачувати вчасно, адже за пропуск встановлених термінів до суми збору додається штраф. Запізнення з оплатою на 30 календарних днів приведе до автоматичного збільшення суми податку на 10%, а на понад місяць — на 20%.

Раніше ми писали, що багато підприємців було мобілізовано до лав ЗСУ через війну. Тепер постає питання, що їм робити зі своїми обов'язками ФОПів.

Також ми розповідали, що у МВФ пропонують Україні підвищити один з податків. Там вважають, що такий крок допоможе поповнити бюджет у короткостроковій перспективі.

нерухомість квартири гроші будинок податки

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

15:25 Мобілізували виключеного з обліку — порядок дій та чи законно це

15:23 Будувати укриття на Одещині довірили фігуранту корупційних справ

15:22 Платіж за метраж — кому нарахують податок на нерухомість

15:21 Синоптики попередили про небезпечну погоду у Львові завтра

15:15 Половина українців хочуть повернутись з-за кордону, — Соболев

Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді - 80x80

Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді

15:11 Найяскравіший зорепад осені — українці побачать метеори Леоніди

15:03 ДПСУ відмовили у реєстрації ТМ з кораблем РФ — причина

15:02 У Пентагоні відреагували на мирний план Трампа щодо України

14:59 У центрі Одеси палав університет — як гасили пожежу

Text

14:56 Стало відомо, скільки військових пройшли навчання за кордоном

15:25 Мобілізували виключеного з обліку — порядок дій та чи законно це

15:23 Будувати укриття на Одещині довірили фігуранту корупційних справ

15:22 Платіж за метраж — кому нарахують податок на нерухомість

15:21 Синоптики попередили про небезпечну погоду у Львові завтра

15:15 Половина українців хочуть повернутись з-за кордону, — Соболев

Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді - 80x80

Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді

15:11 Найяскравіший зорепад осені — українці побачать метеори Леоніди

15:03 ДПСУ відмовили у реєстрації ТМ з кораблем РФ — причина

15:02 У Пентагоні відреагували на мирний план Трампа щодо України

14:59 У центрі Одеси палав університет — як гасили пожежу

14:53 Глобальний запуск HyperOS 2 для Xiaomi — які смартфони отримають

06:40 Ціни на мідь у листопаді — вартість кольорових металів в Україні

06:04 Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

12 листопада 2024

14:18 Більше, ніж у депутатів — мінімальна пенсія для одеситів

06:40 Ціни на чормет у листопаді — скільки коштує металобрухт в Україні

06:30 В Україні високі ціни на соняшник — вартість зерна у листопаді

Ексклюзив

00:28 Фейки про мобілізацію — одеський юрист розповів про покарання

11 листопада 2024

23:23 Чи зможе Трамп закінчити війну — що кажуть в Одесі

06:27 Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді

05:43 Шинний завод та елітний готель — найдорожчі оголошення на OLX

10 листопада 2024

06:09 Газ, вугілля чи дрова — чим в Україні вигідніше опалювати будинок

Text

14:56 Стало відомо, скільки військових пройшли навчання за кордоном

Text

13:39 Нардеп пояснив, як бійці можуть переводитися в інші бригади

Text

13:19 Нардеп назвав умови, за яких військові знову готові служити в ЗСУ

Text

13:16 Удар по Харкову новим БпЛА — ефір День.LIVE

Text

11:20 Наслідки комбінованої атаки на Київ — дані КМВА

Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді - 80x80

Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді

Text

08:00 Зустріч Байдена та Трампа й ситуація на фронті — ефір Ранок.LIVE

Text

07:50 Устенко попередив про загрози у разі зменшення допомоги США

Text

07:32 За гроші на метро можна виробити 1,15 млн дронів, — Бахматов

12 листопада 2024
Text

22:47 Депутат пояснив, чи потрібно розбудовувати метро у Києві

Text

22:09 Бахматов назвав, чому бюджет Києва не відповідає воєнному часу

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:22Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте

4 листопада 2024

13:08 Поза межами спадщини — які активи не переходять нащадкам

16:59 Тисячу від Зеленського можна буде отримати готівкою — деталі

7 листопада 2024

07:34 Можна поплатитися — де категорично заборонено брати дрова

4 листопада 2024

09:59 Де в Україні можна офіційно купити дрова та скільки коштує 1 м³

8 листопада 2024

02:49 Сі Цзіньпін зробив Трампу попередження — про що вони говорили

1 листопада 2024

23:27 Чоловік вважав ТЦК незаконною організацією — що вирішив суд

5 листопада 2024

08:02 Сержант запасу подав позов проти ТЦК через штраф — що вирішив суд

06:01 Пенсіонери отримають 1 тис. грн доплати — хто в списку

4 листопада 2024

06:05Тисяча вам не прийде  — що не так з Національним кешбеком