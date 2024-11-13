Налог на недвижимость — кто и сколько заплатит в 2024-м

Работник налоговой помогает мужчине. Фото: УНИАН

Каждый год владельцы крупных объектов недвижимости должны уплатить налог на "лишние" квадратные метры. Освобождаются от этого сбора только владельцы жилья, находящегося в оккупации или на территории активных боевых действий.

О том, кому нужно заплатить налог на недвижимость в 2024 году, напомнили на Правительственном портале.

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Кто должен заплатить налог на квадратные метры

Налог на недвижимость платят не все собственники квартир и домов, а только те, в которых площадь объектов превышает установленные лимиты:

площадь квартиры – более 60 квадратных метров;

площадь дома – более 120 квадратных метров;

площадь разных типов жилой недвижимости, в том числе их долей, – более 180 кв. метров.

Поскольку налог на недвижимость наполняет местный бюджет, его ставку позволили регулировать местным советам. При этом учитывается тип объекта и его местонахождение.

Каков размер налога в 2024 году

Сумма налога зависит от минимальной зарплаты в отчетном году и не может превышать 1,5% за квадратный метр.

В 2024 году платится налог за предыдущий отчетный год, поэтому ставка сбора зависит от минимальной заработной платы в 2023 году (6 700 гривен). Таким образом, максимальная ставка за квадратный метр не может превышать 100,5 грн (6 700 * 1,5 %).

Облагаются налогом только избыточные квадратные метры. Например, если человек владеет квартирой на 65 квадратных метров, то он будет платить только за 5 квадратов. Формула для расчета такова:

(65-60)*100,5 = 502,5 грн.

Однако если квартира находится в собственности нескольких человек, например, в равных долях принадлежит мужу и жене — налог платить не нужно. Это объясняется тем, что у каждого из них в собственности всего 32,5 кв.м.

Кто освобождается от уплаты налога

От налога освобождаются физические лица, имеющие недвижимость:

непригодную для проживания из-за войны;

что находится на территории, где ведутся или велись активные боевые действия;

которая находится в оккупации или расположена на территории, временно оккупированной Россией.

Налог нужно уплачивать в срок, ведь за пропуск установленных сроков к сумме сбора прилагается штраф. Опоздание с оплатой на 30 календарных дней приведет к автоматическому увеличению суммы налога на 10%, а более чем на месяц — на 20%.

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