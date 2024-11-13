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Платеж за метраж — кому начислят налог на недвижимость

13 ноября 2024 15:22
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор
Налог на недвижимость — кто и сколько заплатит в 2024-м
Работник налоговой помогает мужчине. Фото: УНИАН
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор

Каждый год владельцы крупных объектов недвижимости должны уплатить налог на "лишние" квадратные метры. Освобождаются от этого сбора только владельцы жилья, находящегося в оккупации или на территории активных боевых действий.

О том, кому нужно заплатить налог на недвижимость в 2024 году, напомнили на Правительственном портале.

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Кто должен заплатить налог на квадратные метры

Налог на недвижимость платят не все собственники квартир и домов, а только те, в которых площадь объектов превышает установленные лимиты:

  • площадь квартиры – более 60 квадратных метров;
  • площадь дома – более 120 квадратных метров;
  • площадь разных типов жилой недвижимости, в том числе их долей, – более 180 кв. метров.

Поскольку налог на недвижимость наполняет местный бюджет, его ставку позволили регулировать местным советам. При этом учитывается тип объекта и его местонахождение.

Каков размер налога в 2024 году

Сумма налога зависит от минимальной зарплаты в отчетном году и не может превышать 1,5% за квадратный метр.
В 2024 году платится налог за предыдущий отчетный год, поэтому ставка сбора зависит от минимальной заработной платы в 2023 году (6 700 гривен). Таким образом, максимальная ставка за квадратный метр не может превышать 100,5 грн (6 700 * 1,5 %).

Облагаются налогом только избыточные квадратные метры. Например, если человек владеет квартирой на 65 квадратных метров, то он будет платить только за 5 квадратов. Формула для расчета такова:

  • (65-60)*100,5 = 502,5 грн.

Однако если квартира находится в собственности нескольких человек, например, в равных долях принадлежит мужу и жене — налог платить не нужно. Это объясняется тем, что у каждого из них в собственности всего 32,5 кв.м.

Кто освобождается от уплаты налога

От налога освобождаются физические лица, имеющие недвижимость:

  • непригодную для проживания из-за войны;
  • что находится на территории, где ведутся или велись активные боевые действия;
  • которая находится в оккупации или расположена на территории, временно оккупированной Россией.

Налог нужно уплачивать в срок, ведь за пропуск установленных сроков к сумме сбора прилагается штраф. Опоздание с оплатой на 30 календарных дней приведет к автоматическому увеличению суммы налога на 10%, а более чем на месяц — на 20%.

Ранее мы писали, что многие предприниматели были мобилизованы в ряды ВСУ из-за войны. Теперь встает вопрос, что им делать со своими обязанностями ФЛП.

Также мы рассказывали, что в МВФ предлагают Украине повысить один из налогов. Там считают, что подобный шаг поможет пополнить бюджет в краткосрочной перспективе.

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