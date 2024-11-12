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Деякі ФОПи мають пільги — хто може не платити податки і збори

12 листопада 2024 15:33
Єлизавета Супівська - редактор
Пільги для мобілізованих ФОПів – чи треба військовим платити податки
Українські військові. Фото: УНІАН
Єлизавета Супівська - редактор

Чимало фізичних осіб-підприємців пішли добровольцями на службу. Також багатьох представників бізнесу мобілізували після початку повномасштабної війни. Постає питання, що повинні робити ФОПи зі сплатою податків і зборів, поданням декларацій та іншими обов’язками.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які пільги мають мобілізовані підприємці.

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Єдиний соціальний внесок  

В розділі VIII закону "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" йдеться, що на період призову ФОПи звільнені від зобов’язання сплачувати ЄСВ за себе. Це саме стосується подання декларацій та іншої звітності.

За наявності найманих працівників підприємець повинен уповноважити іншу особу виплачувати зарплати персоналу. Тоді нарахуванням єдиного соціального внеску з доходів співробітників має займатися саме уповноважена особа.

Але сплата ЄСВ в бюджет здійснюється ФОПом протягом 180 календарних днів з моменту демобілізації. Контролюючий орган не встановлює штрафи та інші фінансові санкції за протермінування податкових зобов’язань.

Зауважимо, у проєкті Державного бюджету на 2025, опублікованому на сайті Верховної Ради, самозайнятим особам планують повернути сплату єдиного соціального внеску за себе.

ПДФО та єдиний податок

Податковий кодекс (розділи IV та XX) говорить, що фізичні особи-підприємці, які мають або не мають найманих працівників, на час військової служби в особливий період звільняються від обов’язку:

  • нарахування, сплати та подання звітності з податку на доходи фізичних осіб;
  • нарахування, сплати та подання звітності з єдиного податку.

Отже, мобілізовані ФОПи можуть не хвилюватися за подання документації та вчасну сплату податків. Але зауважимо: контролюючий орган автоматично не дізнається, що платника призвали на службу. Тому буде нараховувати штрафи і пеню за протермінування.

Для уникнення фінансових санкцій представникам бізнесу потрібно подати заяву про застосування пільги протягом 10 днів після демобілізації чи закінчення лікування (у разі реабілітації). Також необхідно підтвердити факт призову, долучивши до заяви копію військового квитка.

Нагадаємо, Національний банк рекомендував фінансовим і небанківським установам слідкувати за використанням клієнтами механізмів так званого "дроблення бізнесу". Це може свідчити про ухилення від сплати податків і розробку інших "тіньових" схем.

Також ми писали, що Міністерство цифрової трансформації оновило функціонал сервісу "е-Підприємець". До попередніх десяти послуг додали ще п’ять, зокрема заяви про реєстрацію касового апарату. Тепер ФОПам доступно більше дистанційних послуг.

ФОП мобілізація податки українські військові пільги

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