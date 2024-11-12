Льготы для мобилизованных ФЛП – нужно ли военным платить налоги

Украинские военные. Фото: УНИАН

Многие физические лица-предприниматели пошли добровольцами на службу. Также многих представителей бизнеса мобилизовали после начала полномасштабной войны. Возникает вопрос, что должны делать ФЛП с уплатой налогов и сборов, представлением деклараций и другими обязанностями.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие льготы получают мобилизованные предприниматели.

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Единый социальный взнос

В разделе VIII закона "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование" говорится, что на период призыва ФЛП освобождены от обязательства платить ЕСВ за себя. Это же касается представления деклараций и другой отчетности.

При наличии наемных сотрудников предприниматель должен уполномочить другое лицо выплачивать зарплату персоналу. Тогда начислением единого социального взноса с доходов работников должно заниматься уполномоченное лицо.

Но уплата ЕСВ в бюджет производится ФЛП в течение 180 календарных дней с момента демобилизации. Контролирующий орган не устанавливает штрафы и другие финансовые санкции за просрочку налоговых обязательств.

Отметим, в проекте Государственного бюджета на 2025 год, кототый опубликован на сайте Верховной Рады, самозанятым лицам планируют вернуть уплату единого социального взноса за себя.

НДФЛ и единый налог

Налоговый кодекс (разделы IV и XX) говорит, что физические лица-предприниматели, имеющие или не имеющие наемных сотрудников, на время военной службы в особый период освобождаются от обязанности:

начисления, уплаты и представления отчетности по налогу на доходы физических лиц;

начисления, уплаты и представления отчетности по единому налогу.

Следовательно, мобилизованные ФЛП могут не волноваться за представление документации и своевременную уплату налогов. Но отметим: контролирующий орган автоматически не узнает, что плательщика призвали на службу. Поэтому будет начислять штрафы и пеню за просрочку.

Чтобы избежать финансовых санкций, представителям бизнеса нужно подать заявление о применении льготы в течение 10 дней после демобилизации или окончания лечения (в случае реабилитации). Также необходимо подтвердить факт призыва, приобщив к заявлению копию военного билета.

Напомним, Национальный банк рекомендовал финансовым и небанковским учреждениям следить за использованием клиентами механизмов так называемого "дробления бизнеса". Это может свидетельствовать об уклонении от уплаты налогов и разработке других "теневых" схем.

Также мы писали, что Министерство цифровой трансформации обновило функционал сервиса "е-Предприниматель". К предыдущим десяти услугам добавили еще пять, в том числе заявления о регистрации кассового аппарата. Теперь ФЛП доступно больше дистанционных услуг.