Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Военная экономика arrow Некоторые ФЛП имеют льготы — кто может не платить налоги и сборы arrow

Некоторые ФЛП имеют льготы — кто может не платить налоги и сборы

12 ноября 2024 15:33
Елизавета Супивская - редактор
Льготы для мобилизованных ФЛП – нужно ли военным платить налоги
Украинские военные. Фото: УНИАН
Елизавета Супивская - редактор

Многие физические лица-предприниматели пошли добровольцами на службу. Также многих представителей бизнеса мобилизовали после начала полномасштабной войны. Возникает вопрос, что должны делать ФЛП с уплатой налогов и сборов, представлением деклараций и другими обязанностями.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие льготы получают мобилизованные предприниматели.

Читайте также:

Единый социальный взнос

В разделе VIII закона "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование" говорится, что на период призыва ФЛП освобождены от обязательства платить ЕСВ за себя. Это же касается представления деклараций и другой отчетности.

При наличии наемных сотрудников предприниматель должен уполномочить другое лицо выплачивать зарплату персоналу. Тогда начислением единого социального взноса с доходов работников должно заниматься уполномоченное лицо.

Но уплата ЕСВ в бюджет производится ФЛП в течение 180 календарных дней с момента демобилизации. Контролирующий орган не устанавливает штрафы и другие финансовые санкции за просрочку налоговых обязательств.

Отметим, в проекте Государственного бюджета на 2025 год, кототый опубликован на сайте Верховной Рады, самозанятым лицам планируют вернуть уплату единого социального взноса за себя.

НДФЛ и единый налог

Налоговый кодекс (разделы IV и XX) говорит, что физические лица-предприниматели, имеющие или не имеющие наемных сотрудников, на время военной службы в особый период освобождаются от обязанности:

  • начисления, уплаты и представления отчетности по налогу на доходы физических лиц;
  • начисления, уплаты и представления отчетности по единому налогу.

Следовательно, мобилизованные ФЛП могут не волноваться за представление документации и своевременную уплату налогов. Но отметим: контролирующий орган автоматически не узнает, что плательщика призвали на службу. Поэтому будет начислять штрафы и пеню за просрочку.

Чтобы избежать финансовых санкций, представителям бизнеса нужно подать заявление о применении льготы в течение 10 дней после демобилизации или окончания лечения (в случае реабилитации). Также необходимо подтвердить факт призыва, приобщив к заявлению копию военного билета.

Напомним, Национальный банк рекомендовал финансовым и небанковским учреждениям следить за использованием клиентами механизмов так называемого "дробления бизнеса". Это может свидетельствовать об уклонении от уплаты налогов и разработке других "теневых" схем.

Также мы писали, что Министерство цифровой трансформации обновило функционал сервиса "е-Предприниматель". К предыдущим десяти услугам добавили еще пять, в том числе заявления о регистрации кассового аппарата. Теперь ФЛП доступно больше дистанционных услуг.

ФЛП мобилизация налоги украинские военные льготы

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

16:29 В Печерском ТЦК работник совершил попытку самоубийства — СМИ

Срочная новость

16:29 В Херсоне раздались взрывы

16:20 Перевод воинов в ВСУ — правительство одобрило постановление

Новость с фото

16:14 До двух месяцев работы – вышел смартфон с батареей на 22 000 мАч

16:13 Знают не все — какие услуги Укрзализныця предоставляет бесплатно

Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре - 80x80

Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре

16:06 Врачи из ВВК получили приказ признавать всех годными, — нардеп

15:59 Мост через Днестровский лиман на Одесчине отстроят — когда

15:42 Подтопление метро в Киеве — Брагинскому сообщили о подозрении

15:33 Некоторые ФЛП имеют льготы — кто может не платить налоги и сборы

15:27 Ушел из жизни выдающийся одесский религиозный лидер

16:29 В Печерском ТЦК работник совершил попытку самоубийства — СМИ

Срочная новость

16:29 В Херсоне раздались взрывы

16:20 Перевод воинов в ВСУ — правительство одобрило постановление

Новость с фото

16:14 До двух месяцев работы – вышел смартфон с батареей на 22 000 мАч

16:13 Знают не все — какие услуги Укрзализныця предоставляет бесплатно

Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре - 80x80

Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре

16:06 Врачи из ВВК получили приказ признавать всех годными, — нардеп

15:59 Мост через Днестровский лиман на Одесчине отстроят — когда

15:42 Подтопление метро в Киеве — Брагинскому сообщили о подозрении

15:33 Некоторые ФЛП имеют льготы — кто может не платить налоги и сборы

15:27 Ушел из жизни выдающийся одесский религиозный лидер

14:18 Больше, чем у депутатов — минимальная пенсия для одесситов

06:40 Цены на чермет в ноябре — сколько стоит металлолом в Украине

06:30 В Украине высокие цены на подсолнечник — стоимость зерна в ноябре

Эксклюзив

00:28 Фейки о мобилизации — одесский юрист рассказал о наказаниях

11 ноября 2024

23:23 Сможет ли Трамп закончить войну — что говорят в Одессе

06:27 Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре

05:43 Шинный завод и элитный отель — самые дорогие объявления на OLX

10 ноября 2024

06:09 Газ, уголь или дрова — чем в Украине выгоднее отапливать дом

05:58 Песни для застолья и мусор — что бесплатно отдают на OLX

9 ноября 2024
Эксклюзив

06:34 Проверка мобильного сотрудниками ТЦК — насколько это законно

Text

13:08 Сколько средств ежемесячно теряет Украина — ответ нардепа

Text

13:00 Трагедия в Кривом Роге и удар по Запорожью — эфир День.LIVE

Text

10:38 Эвакуацию в Донецкой области проводят круглосуточно, — Дьяченко

Text

09:38 Оккупанты минуют Херсон с помощью БпЛА — что известно

Text

08:00 Последствия подрыва плотины в Курахово — эфир Ранок.LIVE

Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре - 80x80

Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре

Text

07:41 Все выплаты, кроме военных, могут остановить, — Южанина

11 ноября 2024
Text

18:05 Подрыв дамбы и расстрел пленных бойцов ВСУ — эфир Вечір.LIVE

Text

17:18 Нардеп объяснил, когда в Украине увеличат налоги

Text

15:22 Камельчук назвал расходы на ежемесячные премии учителям

Text

13:49 Шольц собирается позвонить Путину — эфир День.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

18:43 Кто подлежит мобилизации в ноябре 2024 года в первую очередь

2 ноября 2024

06:22Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное

4 ноября 2024

13:08 За пределами наследства — какие активы не переходят потомкам

16:59 Тысячу от Зеленского можно будет получить наличными — детали

7 ноября 2024

07:34 Можно поплатиться — где категорически запрещено брать дрова

4 ноября 2024

09:59 Где в Украине можно официально купить дрова и сколько стоит 1 м³

8 ноября 2024

02:49 Си Цзиньпин сделал Трампу предупреждение — о чем они говорили

1 ноября 2024

23:27 Мужчина считал ТЦК незаконной организацией — что решил суд

5 ноября 2024

08:02 Сержант запаса подал иск против ТЦК из-за штрафа — что решил суд

06:01 Пенсионеры получат 1 тыс. грн доплаты — кто в списке