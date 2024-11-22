Почему детей могут лишить права на наследство — перечень причин

Женщина ухаживает за пенсионеркой. Фото: Pexels

Некоторые категории граждан имеют обязательную долю в наследстве. Однако даже такие люди могут лишить права на имущество. Например, без наследства могут остаться взрослые дети, которые не ухаживали за своими беспомощными родителями.

О том, кого могут лишить доли по наследству, объяснили специалисты "Бесплатной юридической помощи".

Читайте также:

Когда детей могут лишить права на наследство

Законодательством Украины предусмотрен ряд оснований, по которым лицо может быть отстранено от права на наследство. При этом не имеет значения, как происходит процесс наследования: по закону или по завещанию.

В определенных обстоятельствах человека могут признать недостойным для получения наследства из-за противоправных действий в отношении наследника. В случае, когда пожилой человек нуждается в постороннем уходе, а его взрослые дети ему не помогают, или это делает кто-то один, возникает вопрос, могут ли претендовать на наследство такие потомки.

Детей покойного, которые не выполняли свои обязанности по уходу за ним, можно лишить права на наследство, если они уклонялись от оказания помощи наследодателю, находившемуся в беспомощном состоянии из-за старости, серьезной болезни или инвалидности. Исключения являются:

малолетние или несовершеннолетние дети;

совершеннолетние, но нетрудоспособные дети.

Лишить права на наследство детей, не предоставлявших надлежащего ухода своим родителям, можно исключительно по решению суда. При этом учитывается:

могли ли дети оказать помощь;

находился ли покойный в беспомощном состоянии;

обращался ли покойный к детям за помощью.

Следует отметить, что отсутствие контактов между умершим и его потомками в течение длительного времени не свидетельствует о факте умышленного уклонения детьми от помощи.

Кого еще могут отстранить от права на наследство

К перечню граждан, которые считаются недостойными и лишаются права на наследство, относятся:

лица, намеренно мешавшие наследодателю составить, изменить или отменить завещание с целью получения наследства или увеличения своей доли;

люди, которые намеренно лишил жизни наследодателя или других потенциальных наследников, или покушался на их жизнь;

родители, лишенные родительских прав, которые не были восстановлены к моменту открытия наследства. В то же время, лишение родительских прав не оставляет ребенка без права наследовать имущество своих родителей.

В случае признания наследника недостойным его доля распределяется пропорционально между другими наследниками.

Ранее мы писали, что имущество родителей может повлечь за собой серьезные споры между потомками. Особенно если есть дети от разных браков.

Также мы досказывали, что наследство не ограничивается только получением имущества умершего родственника, но и требует определенных расходов. Многие не знают, что наследство подлежит налогообложению, хотя отдельного сбора для этого нет.