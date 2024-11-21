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В Україні з'явились нові підстави для розлучення — що змінилось

21 листопада 2024 10:31
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор
Розлучення під час вагітності та після пологів — що змінилося в Україні
Суд ухвалює рішення. Фото: Pexels
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор

Верховна Рада ухвалила у другому читані законопроєкт, який посилює захист постраждалих від домашнього насильства. Тепер жертви можуть подати на розлучення під час вагітності або протягом року з дня народження дитини.

Про те, які зміни внесли до Сімейного кодексу України, повідомив Telegram-канал "Ти ж Юрист".

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Що змінилось для українців

Верховна Рада у другому читанні схвалила законопроєкт № 10249, який розширює перелік підстав для розірвання шлюбу. Документ пропонує нову редакцію ст. 110 Сімейного кодексу України, у якій зазначено, що позов про розірвання шлюбу не може бути поданий під час вагітності дружини чи протягом одного року після народження дитини, за винятком випадків, коли:

  • один із подружжя вчинив домашнє насильство;
  • один з пари діяв протиправно, що має ознаки кримінального правопорушення, проти другого з подружжя, дитини чи іншого члена сім’ї.

Тобто, тепер підставою для розлучення у цей період є не лише вчинення кримінального правопорушення, а й домашнє насильство.

Варто розуміти, що відповідні норми поширюються не лише щодо домашнього насильства спрямованого проти другого з подружжя чи дитини, а й проти будь-якого іншого члена сім’ї.

Судам також забороняється вживати заходів для примирення сторін, якщо зафіксовано факт домашнього насильства.

Що ще варто знати

Раніше ми писали, що розлучення часто супроводжується суперечками про поділ майна. предметами спору не рідко стають активи, придбані до шлюбу чи за особисті кошти одного з подружжя.

Також ми розповідали, що не всі шлюби закінчуються щасливо. Багато пар постають перед труднощами у розподілі спільного майна. Українське законодавство встановлює чіткі терміни для розв'язання таких питань.

закон шлюб родина розлучення домашнє насильство

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