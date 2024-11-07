Поділ майна після розлучення — скільки часу триває процес

Процес розлучення. Фото: Pexels

Не завжди шлюб має щасливий кінець. Багато пар, які вирішують розлучитись, стикаються з проблемою поділу майна, яке було набуте за час спільного життя. Українське законодавство чітко визначає терміни, протягом яких необхідно вирішити всі суперечки щодо цього питання.

Про те, як відбувається поділ майна при розлученні та скільки часу на це надається, пояснили на сайті Повчанської громади.

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Коли можна поділити майно

Поділ майна може відбуватись мирно — за допомогою угоди між сторонами, або через суд, якщо домовленість не була досягнута. Це може відбуватись як до, так і після офіційного розлучення:

До розлучення: подружжя може укласти угоду про поділ майна, що дозволяє уникнути судових спорів і мирно визначити, хто яку частку отримає. Якщо це стосується нерухомості, угода має бути нотаріально завірена. Після розлучення: якщо не вдалося досягти згоди, питання вирішується в суді. Суд встановлює частки кожного з подружжя і поділяє майно відповідно до цих часток. За законом частки зазвичай рівні, навіть якщо один з подружжя не мав власного доходу через об'єктивні причини (наприклад, догляд за дітьми чи навчання).

Скільки є часу на поділ майна при розлученні

Згідно з українським законодавством існує певний період, протягом якого можна подати позов для поділу майна. Цей термін називається позовною давністю і, як правило, становить три роки.

Цей період починається не з моменту розірвання шлюбу, а з того часу, коли одна зі сторін дізналася або могла дізнатися про порушення своїх прав на частку в спільному майні.

Отже, навіть якщо ви не розв'язали всі майнові питання після розлучення, це не означає, що ви втратили право на його поділ. Головне — вчасно виявити порушення своїх прав і звернутися до суду.

Що робити, якщо майно не поділили відразу

Якщо поділ майна не відбувся після розлучення, це не означає, що право на це втрачено. Однак із часом можуть виникнути певні складнощі та ризики.

Зміни в ринковій вартості майна можуть ускладнити визначення його справедливої вартості на момент розлучення. Крім того, з часом може бути важче зібрати необхідні докази, які підтверджують ваше право на частку.

Якщо один із подружжя помре до завершення процесу поділу, його частка перейде до спадкоємців, що може призвести до додаткових юридичних труднощів.

Спадкування — це не лише отримання майна, а й відповідальність за борги та зобов'язання покійного. Однак є активи, які не можуть бути передані нащадкам.

Багато хто думає, що спадщина — це тільки майно, гроші та коштовності. Але насправді разом з ними можна отримати й борги спадкодавця.