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Расторжение брака — какое время супруги могут делить имущество

7 ноября 2024 12:14
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор
Раздел имущества после развода — сколько времени длится процесс
Процесс развода. Фото: Pexels
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор

Не всегда брак имеет счастливый конец. Многие пары, которые решают расстаться, сталкиваются с проблемой раздела имущества, приобретенного за время совместной жизни. Украинское законодательство четко определяет сроки, в течение которых необходимо разрешить все споры по этому вопросу.

О том, как происходит раздел имущества при разводе и сколько времени на это дается, пояснили на сайте Повчанского общества.

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Когда можно разделить имущество

Раздел имущества может происходить мирно — посредством соглашения между сторонами, или через суд, если договоренность не была достигнута. Это может происходить как до, так и после официального развода:

  1. До развода: супруги могут заключить соглашение о разделе имущества, позволяющее избежать судебных споров и мирно определить, кто какую долю получит. Если это касается недвижимости, сделка должна быть нотариально заверена.
  2. После развода: если не удалось добиться согласия, вопрос решается в суде. Суд устанавливает доли каждого из супругов и разделяет имущество в соответствии с этими долями. По закону частицы обычно равны, даже если один из супругов не имел собственного дохода по объективным причинам (например, уход за детьми или обучение).

Сколько времени на раздел имущества при разводе

Согласно украинскому законодательству существует определенный период, в течение которого можно подать иск для раздела имущества. Этот термин называется исковой давностью и, как правило, составляет три года.

Этот период начинается не с момента расторжения брака, а с тех пор, когда одна из сторон узнала или могла узнать о нарушении своих прав на долю в общем имуществе.

Итак, даже если вы не разрешили все имущественные вопросы после развода, это не значит, что вы потеряли право на его разделение. Главное — своевременно выявить нарушение своих прав и обратиться в суд.

Что делать, если имущество не поделили сразу

Если раздел имущества не произошел после развода, это не означает, что право на это утрачено. Однако со временем могут возникнуть определенные сложности и риски.

Изменения в рыночной стоимости имущества могут усложнить определение его справедливой стоимости к моменту развода. Кроме того, со временем может быть труднее собрать необходимые доказательства, подтверждающие ваше право на долю.

Если один из супругов умрет до завершения процесса разделения, его доля перейдет к наследникам, что может привести к дополнительным юридическим трудностям.

Наследование — это не только получение имущества, но и ответственность за долги и обязательства усопшего. Однако есть активы, которые не могут быть переданы потомкам.

Многие думают, что наследство — это только имущество, деньги и драгоценности. Но на самом деле вместе с ними можно получить и долги наследодателя.

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