Развод во время беременности и после родов — что изменилось в Украине.

Суд принимает решение. Фото: Pexels

Верховная Рада приняла в другом чтении законопроект, усиливающий защиту пострадавших от домашнего насилия. Теперь жертвы могут подать на развод во время беременности или в течение года со дня рождения ребенка.

О том, какие изменения внесли в Семейный кодекс Украины, сообщил Telegram-канал "Ты же Юрист".

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Что изменилось для украинцев

Верховная Рада во втором чтении одобрила законопроект № 10249, который расширяет перечень оснований для расторжения брака. Документ предлагает новую редакцию ст. после рождения ребенка, за исключением случаев, когда:

один из супругов совершил домашнее насилие;

один из пары действовал противоправно, что имеет признаки уголовного правонарушения, против второго супруга, ребенка или другого члена семьи.

То есть теперь основанием для развода в этот период является не только совершение уголовного правонарушения, но и домашнее насилие.

Следует понимать, что соответствующие нормы распространяются не только на домашнее насилие, направленное против второго супруга или ребенка, но и на любого другого члена семьи.

Судам также запрещается принимать меры по примирению сторон, если зафиксирован факт домашнего насилия.

Что еще стоит знать

Ранее мы писали, что развод часто сопровождается спорами о разделе имущества.

Также мы рассказывали, что не все браки заканчиваются счастливо. Многие пары предстают перед трудностями в распределении общего имущества.