Развод во время беременности и после родов — что изменилось в Украине.

В Украине появились новые основания для развода — что изменилось
Верховная Рада приняла в другом чтении законопроект, усиливающий защиту пострадавших от домашнего насилия. Теперь жертвы могут подать на развод во время беременности или в течение года со дня рождения ребенка.
О том, какие изменения внесли в Семейный кодекс Украины, сообщил Telegram-канал "Ты же Юрист".
Что изменилось для украинцев
Верховная Рада во втором чтении одобрила законопроект № 10249, который расширяет перечень оснований для расторжения брака. Документ предлагает новую редакцию ст. после рождения ребенка, за исключением случаев, когда:
- один из супругов совершил домашнее насилие;
- один из пары действовал противоправно, что имеет признаки уголовного правонарушения, против второго супруга, ребенка или другого члена семьи.
То есть теперь основанием для развода в этот период является не только совершение уголовного правонарушения, но и домашнее насилие.
Следует понимать, что соответствующие нормы распространяются не только на домашнее насилие, направленное против второго супруга или ребенка, но и на любого другого члена семьи.
Судам также запрещается принимать меры по примирению сторон, если зафиксирован факт домашнего насилия.
Что еще стоит знать
Ранее мы писали, что развод часто сопровождается спорами о разделе имущества.
Также мы рассказывали, что не все браки заканчиваются счастливо. Многие пары предстают перед трудностями в распределении общего имущества.
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