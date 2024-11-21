Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow В Украине появились новые основания для развода — что изменилось arrow

В Украине появились новые основания для развода — что изменилось

21 ноября 2024 10:31
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор
Развод во время беременности и после родов — что изменилось в Украине.
Суд принимает решение. Фото: Pexels
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор

Верховная Рада приняла в другом чтении законопроект, усиливающий защиту пострадавших от домашнего насилия. Теперь жертвы могут подать на развод во время беременности или в течение года со дня рождения ребенка.

О том, какие изменения внесли в Семейный кодекс Украины, сообщил Telegram-канал "Ты же Юрист".

Читайте также:

Что изменилось для украинцев

Верховная Рада во втором чтении одобрила законопроект № 10249, который расширяет перечень оснований для расторжения брака. Документ предлагает новую редакцию ст. после рождения ребенка, за исключением случаев, когда:

  • один из супругов совершил домашнее насилие;
  • один из пары действовал противоправно, что имеет признаки уголовного правонарушения, против второго супруга, ребенка или другого члена семьи.

То есть теперь основанием для развода в этот период является не только совершение уголовного правонарушения, но и домашнее насилие.

Следует понимать, что соответствующие нормы распространяются не только на домашнее насилие, направленное против второго супруга или ребенка, но и на любого другого члена семьи.

Судам также запрещается принимать меры по примирению сторон, если зафиксирован факт домашнего насилия.

Что еще стоит знать

Ранее мы писали, что развод часто сопровождается спорами о разделе имущества.

Также мы рассказывали, что не все браки заканчиваются счастливо. Многие пары предстают перед трудностями в распределении общего имущества.

закон брак семья развод домашнее насилие

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

11:29 Россияне наращивают присутствие в Черном море — какая цель

11:25 Оккупанты атаковали Днепр, есть раненые и разрушения — фото

Text

11:01 Нардеп сказал, смогут ли аспиранты-заочники получить отсрочку

10:59 В Одессе геймеры вызвали проблемы с интернетом — подробности

10:45 Транспортный коллапс в Киеве — что случилось с ценами на такси

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

10:40 Украина через десять лет — искусственный интеллект создал фото

10:34 Одессу заливает дождем, а в области снег— погода сегодня

10:31 В Украине появились новые основания для развода — что изменилось

10:30 В каких областях сегодня будут выключать свет — данные Укрэнерго

10:10 РФ выпустила по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету

11:29 Россияне наращивают присутствие в Черном море — какая цель

11:25 Оккупанты атаковали Днепр, есть раненые и разрушения — фото

10:59 В Одессе геймеры вызвали проблемы с интернетом — подробности

10:45 Транспортный коллапс в Киеве — что случилось с ценами на такси

10:40 Украина через десять лет — искусственный интеллект создал фото

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

10:34 Одессу заливает дождем, а в области снег— погода сегодня

10:31 В Украине появились новые основания для развода — что изменилось

10:30 В каких областях сегодня будут выключать свет — данные Укрэнерго

10:10 РФ выпустила по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету

09:56 Зеленский почтил память погибших во время Революции Достоинства

06:40 Золото начало дешеветь — цены в ломбардах в ноябре

20 ноября 2024

06:40 Цены на латунь растут — стоимость 1 кг лома в ноябре

06:30 В Украине снова упали цены на сою — стоимость зерновых в ноябре

19 ноября 2024

23:01 1000 дней войны — сколько территории Украины оккупировала РФ

Новость с фото

22:27 1000 дней большой войны с РФ — цена для Украины и прогнозы

21:37 Кровавые деньги — как РФ могла бы потратить средства вместо войны

Эксклюзив

21:17 Львов 1000 дней в войне — цифры и факты помощи Украине

20:03 Выжить вопреки всему — как изменились одесситы за время войны

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

Новость с видео

20:01 Как изменились цены на жизнь во время войны

Эксклюзив

17:37 Тысяча дней войны — дорога жизни из Мариуполя в Одессу

Text

11:01 Нардеп сказал, смогут ли аспиранты-заочники получить отсрочку

Text

08:00 Приказ Трампа остановит Путина — эфир Ранок.LIVE

Text

00:04 США могли знать о возможных ударах по посольствам, — нардеп

20 ноября 2024
Text

22:02 Нардеп объяснил, почему США закрыли свое посольство в Киеве

Text

18:34 Нагорняк сообщил, на каком этапе работы на объектах Укрэнерго

Text

17:54 Российская ИПСО или реальная угроза удара — эфир Вечір.LIVE

Text

13:28 Экономист назвал сумму, которой не хватает госбюджету на 2025 год

Text

13:23 Длигач назвал, сколько денег может получить Украина в 2025 году

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

Text

13:09 Повышение зарплат и тарифы на свет, — эфир Остаповець_LIVE

Text

13:01 Нардеп резко высказался об укрытиях для энергообъектов

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:01 Этого фрукта не должно быть на новогоднем столе в год Змеи

10:33 Можно ли забирать поваленные деревья в лесу на дрова

00:30 Это секрет — какую информацию не нужно предоставлять ТЦК

8 ноября 2024

02:49 Си Цзиньпин сделал Трампу предупреждение — о чем они говорили

18 ноября 2024

15:40 Что для водителей означает новый знак — белые круги на дороге

8 ноября 2024

08:38 "Тысяча Зеленского" — как получить деньги пенсионерам

11 ноября 2024

20:00 Что обязательно должно быть на новогоднем столе в год Змеи 2025

9 ноября 2024

18:12 Глава МСЭК Крупа объяснила, почему в ее доме было столько денег

11 ноября 2024

00:30 Проверки ТЦК в заведениях могут участиться — что на это указывает

08:13 Шовковского могут уволить — кто возглавит Динамо