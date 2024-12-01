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Наследование по закону — до кого очередь может не дойти

1 декабря 2024 08:22
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор
Кому перейдет имущество без завещания — очереди наследников
Люди общаются с адвокатом. Фото: Pexels
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор

Большинство украинцев слышали о завещании и понимают, как проходит процесс наследования, если оно было составлено человеком при жизни. Однако, что будет с имуществом, если документ отсутствует, знают гораздо меньше людей.

О том, как происходит процесс наследования по закону, объяснили на сайте Чертковской районной государственной администрации.

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Кто имеет первоочередное право на имущество

В Украине получить имущество своего умершего родственника можно несколькими способами. Если человек при жизни не поделил свое состояние между наследниками (завещание не было составлено), то процесс разделения актов между претендентами происходит по закону. Так случается если:

  • отсутствует завещание;
  • завещание признано недействительным;
  • завещание охватывает только часть имущества;
  • невозможно выполнить указанные в завещании условия;
  • наследники по завещанию не приняли наследство.

В таком случае наследственное имущество переходит к лицам, определенным законодательством, в соответствии с установленным порядком очередности.

Очереди наследников по закону

Основанием для наследования по закону могут быть брак, родственные или семейные связи, усыновление, а также содержание наследодателем не менее пяти лет до его смерти. Закон предусматривает пять очередей наследников по закону:

  1. К первой очереди относятся дети, родители, а также муж или жена, пережившие наследодателя.
  2. Во второй очереди наследниками являются родные братья и сестры, дед и баба наследодателя как со стороны матери, так и отца.
  3. Третью очередь составляют родные дяди и тети.
  4. К четвертой очереди относятся лица, проживавшие с умершим одной семьей не менее пяти лет до открытия наследства.
  5. В пятую очередь включаются иждивенцы, не являвшиеся членами семьи, и другие родственники до шестой степени родства.

Право на наследование переходит следующей очереди наследников в случае, если наследники предыдущей очереди отсутствуют, их отстранили от права на наследство, они отказались или не приняли наследство в установленном порядке.

Закон также разрешает изменить очередность наследников. Для этого они могут заключить соглашение между собой, но его обязательно нужно заверить у нотариуса. Соглашение возможно только после открытия наследства и не должно нарушать прав других наследников или имеющих обязательную долю в наследстве. К таким лицам относятся: малолетние, несовершеннолетние или нетрудоспособные дети, нетрудоспособные родители, а также супруги, находившиеся на содержании умершего.

Что еще стоит знать

Ранее мы писали, что граждане Украины имеют право самостоятельно распоряжаться своим имуществом, если их действия отвечают требованиям действующего законодательства. Они могут как продать его, так и бесплатно передать его по наследству или подарить.

Также мы рассказывали, что имущество родителей чаще всего получают дети. Однако взрослые потомки, не заботившиеся о своих беспомощных родителях, могут быть исключены из списка наследников.

закон дети наследство имущество завещание

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