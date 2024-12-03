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Обов'язкова частка спадщини — хто точно не залишиться без майна

3 грудня 2024 09:51
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор
Обов’язкова частка у спадщині — хто має право і як отримати
Візит до адвоката. Фото: Pexels
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор

Одна з найактуальніших тем, з якими громадяни звертаються до юристів, це спадкові питання. При цьому чимало судових справ стосуються саме права на обов’язкову частку майна свого покійного родича. 

Про те, хто має право на обов'язкову частку у спадщині та який її розмір, пояснили на Урядовому порталі.

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Хто точно отримає частку спадщини

Перелік осіб, які мають право на обов’язкову частку, визначений статтею 1241 Цивільного кодексу України і є вичерпним. Жодне розширене тлумачення цього переліку не допускається. Відповідно до законодавства, на обов’язкову частку у спадковому майні можуть розраховувати:

  • малолітні діти спадкодавця;
  • неповнолітні діти спадкодавця
  • повнолітні непрацездатні діти спадкодавця;
  • непрацездатна вдова або вдівець спадкодавця;
  • непрацездатні батьки спадкодавця.

Цим особам гарантується половина тієї частки, яку вони б отримали при спадкуванні за законом, незалежно від змісту заповіту. Виділення обов’язкової частки у спадщині не залежить від волі спадкодавця. Навіть якщо заповіт не передбачає таких спадкоємців, їх право залишається чинним. Однак у певних випадках закон допускає усунення спадкоємця від спадкування.

Як отримати обов'язкову частку у спадщині

За загальним правилом, спадкоємець, який мав право на обов’язкову частку і проживав зі спадкодавцем на момент його смерті, вважається таким, що автоматично прийняв спадщину. За умови, що він не відмовився від неї у встановленому законом порядку. 

Якщо ж спадкоємець не проживав разом зі спадкодавцем і не подав заяву про прийняття спадщини, він вважається таким, що відмовився від своїх прав.

У разі порушення прав спадкоємців суд може визнати недійсним свідоцтво про право на спадщину в частині, що стосується обов’язкової частки. Крім того, суд має право зменшити розмір цієї частки з урахуванням стосунків між спадкоємцем і спадкодавцем або інших важливих обставин, таких як матеріальний стан спадкоємця.

Раніше ми писали, що українці можуть вільно розпоряджатися своїм майном — продавати, заповідати або дарувати його, якщо це не суперечить законодавству. Це стосується будь-якої нерухомості.

Також ми розповідали, що багато хто знайомий із поняттям заповіту та знає, як відбувається спадкування за його наявності. Однак мало хто розуміє, що трапляється з майном у разі відсутності такого документа.

закон документи спадок майно заповіт

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