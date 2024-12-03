Обязательная доля в наследстве – кто имеет право и как получить

Визит к адвокату. Фото: Pexels

Одна из наиболее актуальных тем, с которыми граждане обращаются к юристам, это наследственные вопросы. При этом многие судебные дела касаются именно права на обязательную долю имущества своего покойного родственника.

О том, кто имеет право на обязательную долю в наследстве и какой ее размер, объяснили на Правительственном портале.

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Кто точно получит долю наследства

Перечень лиц, имеющих право на обязательную долю, определен статьей 1241 Гражданского кодекса Украины и он исчерпывающий. Никакое расширенное толкование этого списка не допускается. Согласно законодательству, на обязательную долю в наследственном имуществе могут рассчитывать:

малолетние дети наследодателя;

несовершеннолетние дети наследодателя

совершеннолетние нетрудоспособные дети наследодателя;

нетрудоспособная вдова или вдовец наследодателя;

нетрудоспособные родители наследодателя.

Этим лицам гарантируется половина той части, которую они бы получили при наследовании по закону, независимо от содержания завещания. Выделение обязательной доли по наследству не зависит от воли наследодателя. Даже если завещание не предусматривает таких наследников, их право остается в силе. Однако в определенных случаях закон допускает отстранение наследника от наследования.

Как получить обязательную долю наследства

По общему правилу, наследник, имевший право на обязательную долю и проживавший с наследодателем на момент его смерти, считается автоматически принявшим наследство. При условии, что он не отказался от нее в установленном законом порядке.

Если же наследник не проживал вместе с наследодателем и не подал заявление о принятии наследства, он считается отказавшимся от своих прав.

В случае нарушения прав наследников суд может признать недействительным свидетельство о праве на наследство в части, касающейся обязательной доли. Кроме того, суд вправе уменьшить размер этой доли с учетом отношений между наследником и наследодателем или других важных обстоятельств, таких как материальное состояние наследника.

Раньше мы писали, что украинцы могут свободно распоряжаться своим имуществом – продавать, завещать или дарить его, если это не противоречит законодательству. Это касается любой недвижимости.

Также мы рассказывали, что многие знакомы с понятием завещания и знают, как происходит наследование при его наличии. Однако мало кто понимает, что происходит с имуществом в случае отсутствия такого документа.