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Майно юридичних осіб зможуть конфіскувати — перелік підстав

9 грудня 2024 10:27
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор
Майно юридичних осіб зможуть конфіскувати — які зміни ухвалила Верховна Рада
Суддя тримає Кримінальний кодекс України. Фото: УНІАН
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор

Влада України продовжує вдосконалювати законодавство для посилення боротьби з корупцією та економічними злочинами. Новий законопроєкт змінює правила застосування спеціальної конфіскації, що дозволить ефективніше впливати на юридичних осіб, причетних до злочинів.

Про те, яке покарання тепер можуть отримати юридичні особи, зазначається на сайті Верховної Ради України.

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Які зміни передбачає законопроєкт

Верховна Рада 4 грудня ухвалила законопроєкт №11443, який змінює Кримінальний кодекс та Кримінальний процесуальний кодекс. Основні положення стосуються введення спеціальної конфіскації щодо юридичних осіб:

  1. Спеціальна конфіскація тепер може застосовуватися до майна юридичної особи на підставі судового рішення, якщо до неї застосовуються кримінально-правові заходи.
  2. Якщо майно було перетворене (продане чи обміняне), конфіскується нове майно або сума, яка відповідає його вартості.
  3. Навіть якщо майно неможливо вилучити (через продаж, використання чи інші причини), суд може зобов’язати сплатити його вартість.

Кого стосуються зміни

До службових осіб тепер також належать посадовці іноземних держав, міжнародних організацій, міжнародних судів та парламентських асамблей. Майно юридичної особи може бути конфісковане лише у разі скоєння умисного злочину чи небезпечної дії, яка визначена Особливою частиною Кримінального кодексу.

Закон уточнює, що юридичні особи не можуть нести класичну кримінальну відповідальність. Проте до них можуть застосовуватися кримінально-правові заходи, незалежно від того, чи притягнуто до відповідальності конкретну фізичну особу.

Таким чином, цей закон розширює перелік правових інструментів для боротьби з економічними злочинами та корупцією, дозволяючи притягнути до відповідальності не лише фізичних, а і юридичних осіб.

Раніше ми писали, що Україні боржникам можуть заблокувати рахунки, примусово стягнути кошти та конфіскувати майно. Ухилення від сплати штрафів може призвести до втрати житла, автомобілів чи особистих речей, хоча деякі види майна залишаються захищеними від арешту.

Також ми розповідали, що резидент України підписав закон, який суттєво збільшує податки для громадян та бізнесу. Цей крок уже назвали історичним через масштаб запроваджених змін.

гроші злочин конфіскація законопроєкт майно

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