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В Україні підвищать податки — за що доведеться платити кожному

28 листопада 2024 17:50
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор
Рекордні податки з 2025 року — все про нововведення для ФОПів
Людина тримає гривні. Фото: УНІАН
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор

Президент України Володимир Зеленський підписав важливий законопроєкт, який передбачає серйозне підвищення податків для фізичних осіб і підприємств. Це рішення вже отримало статус історичного через масштабність змін.

Про те, що зміниться для українців, можна дізнатись на сайті Верховної Ради України.

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Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт 11416-д, який встановлює значне підвищення податків для громадян і бізнесу. Основні положення нового закону:

  1. Податок на прибуток для банків на рівні 50% у 2024 році.
  2. Введення військового збору для платників єдиного податку III групи у розмірі 1% від доходу.
  3. Підвищення військового збору для фізичних осіб з 1,5% до 5%, за винятком військовослужбовців.
  4. Вдосконалення механізму авансових внесків для підприємств, що займаються роздрібною торгівлею пальним.
  5. Податок на прибуток для небанківських фінансових установ (окрім страховиків) встановлюється на рівні 25%.
  6. Зміна податкового періоду з квартального на місячний для звітності про доходи, нараховані та сплачені фізичними особами.
  7. Введення військового збору для ФОП І, II та IV груп у розмірі 10% від мінімальної заробітної плати, яка наразі становить 8 000 гривень.

Цей закон набуде чинності 1 грудня 2024 року. Хоча підвищення податків викликає певні побоювання серед бізнесу та громадян, цей законопроєкт спрямований на зміцнення фінансової стабільності країни.

Що ще варто знати

Нагадаємо, для того, щоб уникнути додаткового фінансового навантаження на ФОПів, податковий комітет 27 листопада вирішив виправити впровадження військового збору "заднім числом" і запропонував нараховувати його вже з січня 2025 року. 

Нещодавно голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев заявив, що ухвалення законопроєкту про підвищення податків – це необхідний крок для забезпечення виконання бюджету на наступний рік.

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