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В Украине повысят налоги — за что придется платить каждому

28 ноября 2024 17:50
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор
Рекордные налоги с 2025 года — все о нововведениях для ФЛПов
Человек, держащий гривны. Фото: УНИАН
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский подписал важный законопроект, предусматривающий серьезное повышение налогов для физических лиц и предприятий. Это решение уже получило статус исторического из-за масштабности перемен.

О том, что изменится для украинцев, можно узнать на сайте Верховной Рады Украины.

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект 11416-д, устанавливающий значительное повышение налогов для граждан и бизнеса. Основные положения нового закона:

  1. Налог на прибыль для банков на уровне 50% в 2024 году.
  2. Введение военного сбора для плательщиков единого налога III группы в размере 1% дохода.
  3. Повышение военного сбора для физических лиц с 1,5 до 5%, за исключением военнослужащих.
  4. Совершенствование механизма авансовых взносов для предприятий, занимающихся розничной торговлей.
  5. Налог на прибыль для небанковских денежных учреждений (не считая страховщиков) устанавливается на уровне 25%.
  6. Изменение налогового периода с квартального на месячный для отчетности о доходах, начисленных и уплаченных физическими лицами.
  7. Введение военного сбора для ФЛП I, II и IV групп в размере 10% от минимальной заработной платы, которая составляет 8 000 гривен.

Этот закон вступит в силу с 1 декабря 2024 года. Хотя повышение налогов вызывает опасения среди бизнеса и граждан, этот законопроект направлен на укрепление финансовой стабильности страны.

Что еще стоит знать

Напомним, чтобы избежать дополнительной финансовой нагрузки на ФЛПов, налоговый комитет 27 ноября решил исправить внедрение военного сбора "задним числом" и предложил начислять его уже с января 2025 года.

Недавно глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев заявил, что принятие законопроекта о повышении налогов – это необходимый шаг для обеспечения исполнения бюджета на следующий год.

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