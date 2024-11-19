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Борги за комуналку — кому загрожує конфіскація житла

19 листопада 2024 13:43
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор
Покарання за комунальні борги — чому можуть забрати нерухомість в українців
Квитанция на коммунальные услуги. Фото: УНИАН
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор

Через військові дії та складну економічну ситуацію, у деяких громадян України могла виникнути заборгованість за комунальні послуги. Якщо цим питанням довго не займатись, до споживача можуть застосувати певні правові санкції.

Про те, чи можуть в українців відібрати квартиру за борги, розповідають Новини.LIVE.

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Відповідно до Закону України "Про житлово-комунальні послуги", надання таких послуг здійснюється виключно на основі договорів між споживачем та постачальником. Оплата розраховується на основі цих документів, і навіть під час воєнного стану громадяни зобов'язані сплачувати рахунки.

Якщо виникла заборгованість, споживачу можуть запропонувати її реструктуризацію. Це означає, що суму боргу розділяють на частини, які необхідно сплатити протягом визначеного періоду, який може тривати до п’яти років.

У разі відмови або неможливості домовитися, постачальник послуг має право звернутися до суду. В такому разі до боржника можуть використати такі механізми:

  1. Блокування банківських рахунків: кошти на рахунках можуть бути списані на погашення заборгованості.
  2. Арешт майна: боржник ризикує втратити право користуватися або розпоряджатися своїм майном (продавати, дарувати, здавати в оренду тощо).
  3. Конфіскація майна: вилучення нерухомості можливе, якщо сума боргу перевищує 160 тисяч гривень (20 мінімальних зарплат).

В яких випадках нерухоме майно заборонено конфіскувати

Якщо в нерухомості проживають неповнолітні або люди з інвалідністю, для її продажу чи виселення потрібен дозвіл органів опіки та піклування або рішення суду. Також конфіскація заборонена:

  1. Якщо борг менший за 20 мінімальних зарплат.
  2. Якщо існують інші джерела для покриття заборгованості, наприклад, рухоме майно чи гроші.

Загалом, подібні випадки є доволі поодинокими, оскільки борг має бути пропорційним вартості нерухомості. Однак якщо сума боргу дійсно велика, і вона наближається до ринкової ціни житла, ризик його відчуження суттєво зростає.

Раніше ми писали, що власники нерухомості зобов’язані декларувати доходи від здачі житла в оренду. Приховування таких доходів може розглядатися, як ухилення від сплати податків.

Також ми розповідали, що деяким українцям необхідно сплачувати податок за "зайві квадрати". Однак це правило застосовується не до всіх категорій громадян.

комунальні послуги нерухомість житло борги конфіскація

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