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Податок з оренди житла — скільки повинні платити українці

14 листопада 2024 14:59
Єлизавета Супівська - редактор
Податок з оренди квартир в Україні – скільки треба платити власникам
Ключі від квартири. Фото: Pexels
Єлизавета Супівська - редактор

Власники нерухомості повинні декларувати доходи, якщо здають житло в оренду. Кошти, отримані таким способом, вважаються регулярними фінансовими надходженнями, тож підлягають оподаткуванню. Наявність "прихованих квартирантів" можуть кваліфікувати як ухилення від сплати податків.

Сайт Новини.LIVE розповідає, як оподатковуються доходи з оренди квартири.

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Часто об’єкти нерухомості купують для створення пасивного доходу, тобто для отримання регулярних доходів з оренди. Проте мало хто замислюється, що кошти потрібно декларувати. Як уточнили фахівці Головного управління ДПС у Полтавській області, власники житла повинні вираховувати податок на доходи фізичних осіб і військовий збір — 18% та 1,5% відповідно.

Змінами в Податковий кодекс передбачається збільшити ставку військового збору для громадян до 5%. Тож коли Президент України Володимир Зеленський підпише законопроєкт №11416-д, сукупний розмір оподаткування доходів з оренди нерухомості дорівнюватиме 23%. Станом на 14 листопада йдеться про 19,5%.

Коли треба платити податки

Щороку до 1 травня українці подають в контролюючий орган декларацію про майновий стан і доходи, в якій зазначають точну суму, отриману за минулий звітний рік від оренди нерухомості, а також повний розмір податку, нарахованого в державний бюджет.

ПДФО та військовий збір потрібно сплачувати протягом 40 календарних днів після завершення кварталу. Це роблять власники нерухомого майна самостійно до таких граничних дат:

  • до 9 лютого;
  • до 9 травня;
  • до 9 серпня;
  • до 9 листопада.

Якщо здавати квартиру чи приватний будинок в оренду, не сплачуючи податок на доходи фізичних осіб і збір, то можна натрапити на великі штрафи. Згідно зі статтею 212 Кримінального кодексу "Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)", наявність регулярних незадекларованих фінансових надходжень від оренди карається санкцією в розмірі від 5 000 до 10 000 неоподатковуваних мінімумів.

Це 85 000-170 000 грн. Плюс порушника можуть позбавити права займати певні посади чи займатися конкретними видами діяльності терміном до 3 років або безстроково. Більше того, за повторне притягнення до відповідальності за аналогічною статтею доведеться заплатити вже 255 000-425 000 грн. Штраф ще доповнять конфіскацією майна.

Нагадаємо, щороку українці повинні сплачувати податок на нерухомість, якщо площа їх житла перевищує встановлену норму. Водночас деякі категорії громадян звільнені від обов’язку та мають податкові пільги.

Також ми писали, що ціни на оренду квартир в Україні тривалий час збільшуються. Тенденція до дорожчання найбільше фіксується в західних областях. Київ також опинився у лідерах за темпами зростання вартості оренди в листопаді.

квартири податки нерухомість житло оренда

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