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Налог с аренды жилья — сколько должны платить украинцы

14 ноября 2024 14:59
Елизавета Супивская - редактор
Налог с аренды квартир в Украине – сколько нужно платить владельцам
Ключи от квартиры. Фото: Pexels
Елизавета Супивская - редактор

Владельцы недвижимости должны декларировать доходы, если сдают жилье в аренду. Средства, полученные таким способом, считаются регулярными финансовыми поступлениями и подлежат налогообложению. Наличие "скрытых квартирантов" могут квалифицировать как уклонение от уплаты налогов.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, как облагаются налогом доходы с аренды квартиры.

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Налоги для владельцев недвижимости

Часто объекты недвижимости покупают для создания пассивного дохода, то есть для получения регулярных доходов с аренды. Однако немногие задумываются, что деньги нужно декларировать. Как уточнили специалисты Главного управления ГНС в Полтавской области, владельцы жилья должны вычислять налог на доходы физических лиц и военный сбор — 18% и 1,5% соответственно.

Изменениями в Налоговом кодексе предполагается увеличить ставку военного сбора для граждан до 5%. Поэтому когда Президент Украины Владимир Зеленский подпишет законопроект №11416-д, совокупный размер налогообложения доходов с аренды недвижимости будет равен 23%. По состоянию на 14 ноября речь идет о 19,5%.

Когда нужно платить налоги

Каждый год до 1 мая украинцы подают в контролирующий орган декларацию об имущественном положении и доходах, в которой указывают точную сумму, полученную за прошлый отчетный год от аренды недвижимости, а также полный размер налога, начисленного в государственный бюджет.

НДФЛ и военный сбор нужно уплачивать в течение 40 календарных дней после завершения квартала. Это делают владельцы недвижимого имущества самостоятельно до таких предельных дат:

  • до 9 февраля;
  • до 9 мая;
  • до 9 августа;
  • до 9 ноября.

Если сдавать квартиру или частный дом в аренду, не платя налог на доходы физических лиц и сбор, то можно наткнуться на большие штрафы. Согласно статье 212 Уголовного кодекса "Уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)", наличие регулярных незадекларированных финансовых поступлений от аренды карается санкцией в размере от 5 000 до 10 000 необлагаемых налогом минимумов.

Это 85 000-170 000 грн. Плюс нарушителя могут лишить права занимать определенные должности или заниматься конкретными видами деятельности сроком до 3 лет или бессрочно. Более того, за повторное привлечение к ответственности по аналогичной статье придется заплатить уже 255 000-425 000 грн. Штраф еще дополнят конфискацией имущества.

Напомним, ежегодно украинцы должны платить налог на недвижимость, если площадь их жилья превышает установленную норму. Однако некоторые категории граждан освобождены от обязанности и имеют налоговые льготы.

Также мы писали, что цены на аренду квартир в Украине долгое время увеличиваются. Тенденция к удорожанию больше всего фиксируется в западных областях. Киев также оказался в лидерах по темпам роста стоимости аренды в ноябре.

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