Яке майно ухилянтів не зможуть конфіскувати та чому переоформлення на дружину не врятує

Гаманець з грошима і картками. Фото: Pexels

Боржникам в Україні загрожує блокування банківських рахунків, примусове стягнення коштів та конфіскація майна. В разі несплати штрафів ухилянти, як і будь-які боржники, можуть втратити житло, автомобілі, речі особистого вжитку тощо. Щоправда, на певне майно заборонено накладати арешт.

Про це розповіла пресслужба Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції.

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Яке майно ухилянтів не можуть конфіскувати

Щоб довелося застосовувати арешт майна боржника, сума стягнення за виконавчим провадженням повинна перевищувати 20 мінімальних зарплат. Станом на листопад 2024 року йдеться про 160 000 грн. Тож поки борг не перевищить цю суму, будуть блокувати банківські картки. А потім доведеться вжити заходів для покриття заборгованості за рахунок іншого майна.

Українцям не варто хвилюватися за певні особисті речі. Вони залишаться у власності ухилянта, оскільки їх заборонено конфісковувати. Йдеться про:

речі індивідуального повсякденного користування (взуття, одяг);

предмети щоденного побутового вжитку (посуд, постільна білизна, засоби гігієни);

лікарські засоби, необхідні за медичними показаннями;

меблі (по одному предмету на кожного члена сім’ї, стіл і шафа — в одному екземплярі);

один холодильник, телевізор і персональний комп’ютер;

один смартфон на кожну особу в родині;

запас питної води, продукти харчування (з розрахунку на три місяці);

гроші, необхідні для купівлі продуктів і води (з розрахунку трикратного розміру мінімальної заробітної плати — 24 000 грн);

речі для відправлення релігійних культів і ритуальних обрядів;

майно, необхідне для професійних занять, якщо це єдине джерело доходу;

знаряддя особистої кустарної та ремісничої праці;

книги;

паливо, необхідне для щоденного приготування їжі та утеплення приміщення (протягом опалювального сезону);

свійські тварини, якщо їх використання не пов’язане з підприємницькою діяльністю (по одиниці худоби, дві пари кроликів, п’ять штук птиці, корми для утримання);

насіння та незібраний урожай (крім земельних ділянок, на які накладено стягнення);

сільськогосподарський інвентар;

допоміжні засоби реабілітації;

автомобіль, яким забезпечили людину з інвалідністю безоплатно чи на пільгових умовах за медичними показаннями;

призи, державні нагороди, почесні та пам’ятні знаки.

Отож повністю без майна боржника-ухилянта не залишать. Якщо деякі особисті речі таки конфіскують, їх виставлять на продажу на державному онлайн-аукціоні "СETAM". З вирученої після продажу майна суми вирахують розмір штрафу, а решту повернуть колишньому власнику.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українці можуть отримати майно у спадок. Але не треба радіти завчасно, бо інколи трапляються несподівані ситуації. Наприклад, разом із матеріальними цінностями є шанс успадкувати борги.

Також ми писали, що деякі українці не сплачують податки, не подають декларації, не ведуть підприємницьку діяльність відповідно до закону. Це є причиною стягнення коштів із недобросовісних платників без рішення суду.