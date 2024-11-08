Арешт рахунків бійців ЗСУ — які є підстави для зняття блокування

Банківська картка у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Юристи розповіли про те, що на банківські рахунки військовослужбовців навіть під час воєнного стану може накладатися арешт із певних причин. Проте є перелік законних підстав, які дозволяють його зняття.

Про це йдеться на порталі ppd24.

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За словами правозахисників, арешт банківського рахунку військового може статися з низки причин. А саме:

через наявність боргу перед кредиторами;

невиконання судових рішень;

інші юридичні зобов’язання.

Гарантії щодо рахунків військових та право на арешт регулюється такими законами:

"Про виконавче провадження", який визначає правила накладення арешту на рахунки боржників.

"Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей".

В українських військовослужбовців є особливий статус, який вимагає врахування специфіки служби, а також фінансового стану.

"Важливо зазначити, що соціальні виплати військовослужбовцям, а також виплати, пов’язані з пораненням, інвалідністю або загибеллю, не можуть бути стягнені для погашення боргів і є недоторканими", — повідомляють юристи.

Причини зняття арешту з рахунків

У разі незаконного арешту соцвиплат. Підставою для зняття арешту є факт того, що блоковано рахунок, куди надходять соцвиплати (зарплата, грошове забезпечення, інші виплати). Такі фінанси не підлягають стягненню за боргами.

У разі призову на службу під час мобілізації. Такі військовослужбовці мають право на особливі умови щодо погашення заборгованості. Тому судові виконавці мають враховувати статус та його обмежені можливості виконувати зобов’язання. Оскільки особа виконує обов’язки перед державою, арешт рахунків може бути знятий.

У разі невідповідності судового рішення нормам законодавства. Якщо арешт наклали на підставі рішення суду, що порушує норми права або не враховує особливий статус бійця. Рішення мають право оскаржити.

У разі надання військовим доказів скрутного фінансового стану. Військовослужбовець може звернутися до суду з проханням переглянути рішення. Скасувати арешт можуть на підставі надання довідок про стан здоров’я, витрати на лікування, догляд за членами родини.

Що ще варто знати

Раніше ми писали, що бійці ЗСУ мають право на фіндопомогу при звільненні зі за станом здоров’я. Проте гроші виплачують не всім військовим.

Також ми писали, що військовим виплачують додаткові кошти за виконання бойових завдань. Зокрема, за виконання бойових завдань на лінії зіткнення можна отримати 100 тисяч гривень.