Арест счетов бойцов ВСУ — какие есть основания для снятия блокировки

Банковская карта в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Юристы рассказали о том, что на банковские счета военнослужащих даже во время военного положения может налагаться арест по определенным причинам. Однако есть перечень законных оснований, разрешающих его снятие.

Об этом говорится на портале ppd24.

Читайте также:

Когда могут арестовать счета бойцов ВСУ

По словам правозащитников, арест банковского счета военного может произойти по ряду причин. А именно:

из-за наличия долга перед кредиторами;

неисполнения судебных решений;

других юридических обязательств.

Гарантии относительно счетов военных и право на арест регулируется следующими законами:

"Об исполнительном производстве", который определяет правила наложения ареста на счета должников;

"О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей".

У украинских военнослужащих есть особый статус, требующий учета специфики службы, а также финансового положения.

"Важно отметить, что социальные выплаты военнослужащим, а также выплаты, связанные с ранением, инвалидностью или гибелью, не могут быть взысканы для погашения долгов и неприкосновенны", — сообщают юристы.

Причины снятия ареста со счетов

В случае незаконного ареста соцвыплат. Основанием для снятия ареста является факт того, что блокирован счет, куда поступают соцвыплаты (зарплата, денежное довольствие, другие выплаты). Такие финансы не подлежат взысканию по долгам.

В случае призыва на службу во время мобилизации. Такие военнослужащие имеют право на особые условия погашения задолженности. Поэтому судебные исполнители должны учитывать статус и ограниченные возможности выполнять обязательства. Поскольку лицо исполняет обязанности перед государством, арест счетов может быть снят.

При несоответствии судебного решения нормам законодательства. Если арест был наложен на основании решения суда, нарушающего нормы права или не учитывающего особый статус бойца. Решения имеют право обжаловать.

В случае предоставления военным доказательств затруднительного финансового положения. Военнослужащий может обратиться в суд с просьбой пересмотреть решение. Отменить арест могут на основании предоставления справок о состоянии здоровья, расходах на лечение, уходе за членами семьи.

Что еще стоит знать

Ранее мы писали, что бойцы ВСУ имеют право на финпомощь при увольнении по состоянию здоровья. Однако деньги выплачивают не всем военным.

Также мы писали, что военным выплачивают дополнительные средства за выполнение боевых задач. В частности, при выполнении боевых задач на линии столкновения можно получить 100 тысяч гривен.