Гроші для українських військових. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнецов

Українські військові отримують додаткові виплати під час перебування у лікарні чи на реабілітації. Також їм належать виплати під час лікування кількох серйозних захворювань, зокрема туберкульозу чи СНІДу.

Про це повідомило Міністерство оборони України.

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Військовослужбовці ЗСУ мають право на грошову допомогу під час порушення стану здоров’я, перебування на лікуванні чи реабілітації.

Для цього потрібні виписний епікриз, довідка про захворювання чи постанова військово-лікарської комісії.

Для боротьби з якими хворобами військові отримують додаткові гроші

Крім того, грошова допомога виплачується військовим для лікування у випадку кількох серйозних захворювань.

Йдеться, зокрема, про онкологічні захворювання — на хірургічне лікування, променеву чи хімієтерапію.

Також військові отримують доплати для лікування від туберкульозу, ВІЛ/СНІД, вірусних гепатитів В та С.

Нагадаємо, ми писали про те, які доплати військовослужбовці отримували у жовтні 2024 року.

Також ми повідомляли раніше, хто з військових отримує найбільші доплати під час війни.