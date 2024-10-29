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Додаткові виплати військовим — скільки бійці отримували у жовтні

29 жовтня 2024 22:27
Артем Кругленко - Редактор
Виплати військовим у листопаді — які доплати отримуватимуть бійці
Гроші для військового. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнецов
Артем Кругленко - Редактор

В Україні мінімальні виплати для мобілізованих військовослужбовців до кінця року становитимуть 33 тисячі гривень. Ця сума складається з окладу та доплати за військове звання. Однак бійці можуть отримувати і додаткові виплати.

Про це пишуть Факти.ICTV.

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Мінімальна заробітна плата мобілізованого військовослужбовця в розмірі 33 тисячі гривень складається з мінімального окладу солдата-строковика в розмірі 20 тисяч гривень та окладу за військовим званням у розмірі 13 тисяч гривень.

Згідно з оновленим Наказом №339, який регулює грошове забезпечення для військових, надано такі додаткові виплати:

  • 30 тисяч гривень для тих, хто безпосередньо виконує бойові завдання, захищаючи українське населення та інтереси держави;
  • 50 тисяч гривень для керівників військових підрозділів, які перебувають на передовій;
  • 100 тисяч гривень для службовців ДСНС, поліції, а також тих військових, які задіяні в бойових діях або отримали поранення та проходять лікування.

Окремою виплатою передбачено додаткові 70 тисяч гривень для військовослужбовців, які перебувають на передньому рубежі та виконують спеціальні завдання на окупованих або ворожих територіях.

Винагорода у 70 тисяч також призначається за перебування 30 днів на лінії зіткнення, тож якщо боєць перебуває на передовій лише 10 днів на місяць, то винагороду в повному обсязі він отримає за три місяці служби.

Таким чином, військові на передовій можуть отримувати до 190 тисяч гривень щомісяця, включаючи базову зарплату, бойові доплати та додаткову винагороду.

Також ми розповідали, що військовослужбовцю, який недобровільно потрапив до полону під час війни, продовжують нараховувати кошти у відповідному, визначеному законодавством обсязі. Крім того, родина полоненого отримає одноразову допомогу розміром 100 тисяч гривень.

Ми також писали, що боєць ЗСУ, який отримав поранення, отримує цілу низку виплат. По-перше, це кошти за займані посади, які виплачуються протягом перебування у лікарні, до чотирьох місяців максимум. Крім того, пораненому військовому нараховується додаткова виплата в розмірі 100 тисяч гривень.

виплати військовослужбовці гроші матеріальна допомога ЗСУ військові

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