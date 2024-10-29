Выплаты военным в ноябре — какие доплаты будут получать бойцы

Деньги для военного. Фото: Новини.LIVE / Игорь Кузнецов

В Украине минимальные выплаты для мобилизованных военнослужащих до конца года будут составлять 33 тысячи гривен. Эта сумма состоит из оклада и доплаты за воинское звание. Однако бойцы могут получать дополнительные выплаты.

Об этом пишут Факты.ICTV.

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Дополнительные выплаты для военных

Минимальная заработная плата мобилизованного военнослужащего в размере 33 тысячи гривен состоит из минимального оклада солдата-срочника в размере 20 тысяч гривен и оклада по воинскому званию в размере 13 тысяч гривен.

Согласно обновленному Приказу №339, регулирующему денежное довольствие для военных, предоставлены следующие дополнительные выплаты:

30 тысяч гривен для тех, кто выполняет боевые задачи, защищая украинское население и интересы государства;

50 тысяч гривен для руководителей военных подразделений, находящихся на передовой;

100 тысяч грн для служащих ГСЧС, полиции, а также тех военных, которые задействованы в боевых действиях или получили ранения и проходят лечение.

Отдельной выплатой предусмотрено дополнительные 70 тысяч гривен для военнослужащих, которые находятся на переднем рубеже и выполняют специальные задания на оккупированных или вражеских территориях.

Вознаграждение в 70 тысяч также назначается за пребывание 30 дней на линии столкновения, так что если боец находится на передовой только 10 дней в месяц, то вознаграждение в полном объеме он получит за три месяца службы.

Таким образом, военные на передовой могут получать до 190 тысяч гривен ежемесячно, включая базовую зарплату, боевые доплаты и дополнительное вознаграждение.

Также мы рассказывали, что военнослужащему, недобровольно попавшему в плен во время войны, продолжают начислять средства в соответствующем законодательством объеме. Кроме того, семья пленника получит единовременную помощь в размере 100 тысяч гривен.

Мы также писали, что получивший ранение боец ВСУ получает целый ряд выплат. Во-первых, это средства за занимаемые должности, выплачиваемые в течение пребывания в больнице, до четырех месяцев максимум. Кроме того, раненому военному начисляется дополнительная выплата в размере 100 тысяч гривен.