Виплати полоненим військовим в Україні — що отримають родичі полоненого під час війни

Гроші для військового. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнецов

Військовослужбовцю, який недобровільно потрапив до полону під час війни, продовжують нараховувати кошти у відповідному, визначеному законодавством обсязі. Крім того, родина полоненого отримає одноразову допомогу розміром 100 тисяч гривень.

Про це повідомило Міністерство оборони України.

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Які кошти продовжують нараховувати військовому у полоні

За військовослужбовцем, який потрапив у полон, зберігається ціла низка виплат.

Йдеться про кошти у розмірі посадового окладу за останнім місцем служби, а також про оклад за військовим званням та надбавки за вислугу років.

Крім того, військовослужбовцю продовжують нараховувати інші щомісячні додаткові види грошового забезпечення постійного характеру та інші види грошового забезпечення.

Ця норма не стосується тих військовослужбовців, які потрапили у полон добровільно.

Додаткова виплата сім’ї полоненого

Крім того, родина полоненого військовослужбовця має право на одноразову додаткову виплату.

Розмір цієї виплати становить 100 тисяч гривень, у рівних частинах для усіх найближчих родичів, визначених у законодавстві.

Нагадаємо, ми писали про те, хто з військовослужбовців ЗСУ отримає у листопаді доплати по 30 тисяч гривень.

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