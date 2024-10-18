Виплати військовим — скільки коштів витратили на це у 2024 році

У Мінфіну назвали суму видатків на виплати військовим у 2024 році
За дев'ять місяців 2024 року загальна сума видатків державного бюджету склала 2,3 трильйона гривень. Третину цих коштів становили виплати військовим.
Про це повідомляє повідомила пресслужба Міністерства фінансів.
Виплати військовим
Відомство зазначило, загальна сума видатків за 2024 рік на 225,8 млрд грн більша, ніж за такий самий період минулого року. Якщо перевести це у відсотки, то сума збільшилась на 10,7%.
Найбільше грошей спрямували на оплату праці з нарахуванням — 928,8 млрд грн. Це 39,6% від загального обсягу видатків за січень-вересень цього року, що на 48,3 млрд грн або 5,5% більше проти аналогічного періоду минулого року.
Водночас на грошове утримання українських військових з бюджету було виділено 703,9 млрд грн, з них 83,7 млрд грн — у вересні.
Третю сходинку зайняла оплати використання товарів у послуг. На це витратили 363,9 млрд грн. Це 15,5% від загального обсягу видатків. Зокрема, частина коштів була спрямована на:
- 195,3 млрд грн на підтримку ЗСУ та інших військових формувань і правоохоронних органів. Це придбання військової техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування), пально-мастильних матеріалів, продуктів харчування, оплата комунальних послуг;
- 115,2 млрд грн перераховано Національною службою здоров’я на реалізацію програми державних гарантій медичного обслуговування населення.
Крім того, 411,8 млрд грн спрямували на соціальне забезпечення; 224,6 млрд грн становили субсидії та поточні трансферти підприємствам; 217,5 млрд грн — обслуговування державного боргу; і ще 130,8 млрд грн витратили на трансферти місцевим бюджетам.
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