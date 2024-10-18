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У Мінфіну назвали суму видатків на виплати військовим у 2024 році

18 жовтня 2024 11:18
Артем Кругленко - Редактор
Виплати військовим — скільки коштів витратили на це у 2024 році
Військовий тримає гроші. Ілюстративне фото: Новини.LIVE
Артем Кругленко - Редактор

За дев'ять місяців 2024 року загальна сума видатків державного бюджету склала 2,3 трильйона гривень. Третину цих коштів становили виплати військовим.

Про це повідомляє повідомила пресслужба Міністерства фінансів.  

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Виплати військовим

Відомство зазначило, загальна сума видатків за 2024 рік на 225,8 млрд грн більша, ніж за такий самий період минулого року. Якщо перевести це у відсотки, то сума збільшилась на 10,7%. 

Найбільше грошей спрямували на оплату праці з нарахуванням — 928,8 млрд грн. Це 39,6% від загального обсягу видатків за січень-вересень цього року, що на 48,3 млрд грн або 5,5% більше проти аналогічного періоду минулого року.

Водночас на грошове утримання українських військових з бюджету було виділено 703,9 млрд грн, з них 83,7 млрд грн — у вересні.

Третю сходинку зайняла оплати використання товарів у послуг. На це витратили 363,9 млрд грн. Це 15,5% від загального обсягу видатків. Зокрема, частина коштів була спрямована на:

  • 195,3 млрд грн на підтримку ЗСУ та інших військових формувань і правоохоронних органів. Це придбання військової техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування), пально-мастильних матеріалів, продуктів харчування, оплата комунальних послуг;
  • 115,2 млрд грн перераховано Національною службою здоров’я на реалізацію програми державних гарантій медичного обслуговування населення.

Крім того, 411,8 млрд грн спрямували на соціальне забезпечення; 224,6 млрд грн становили субсидії та поточні трансферти підприємствам; 217,5 млрд грн — обслуговування державного боргу; і ще 130,8 млрд грн витратили на трансферти місцевим бюджетам. 

Нагадаємо, 2 жовтня в Україні затвердили рішення Ради національної безпеки та оборони України щодо оборонного бюджету на 2025 рік. У середу, 2 жовтня, їх було затверджено.

Ми також писали, що голова бюджетного Комітету Роксолана Підласа заявила, що прожитковий мінімум, який закладений у проєкті Держбюджету на 2025 рік, може бути переглянутий. Вона назвала, за якої умови це відбудеться

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