Выплаты военным — сколько средств потратили на это в 2024 году

Военный держит деньги. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

За девять месяцев 2024 года общая сумма расходов государственного бюджета составила 2,3 трлн грн. Треть этих средств составляли выплаты военным.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

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Выплаты военным

Ведомство отметило, общая сумма расходов за 2024 год на 225,8 млрд грн больше, чем за такой же период прошлого года. Если это перевести в проценты, то сумма увеличилась на 10,7%.

Больше денег направили на оплату труда с начислением — 928,8 млрд грн. Это 39,6% от общего объема расходов за январь-сентябрь этого года, что на 48,3 млрд грн или 5,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В то же время на денежное содержание украинских военных из бюджета было выделено 703,9 млрд грн, из них 83,7 млрд грн — в сентябре.

Третью строчку заняла оплата использования товаров в услугах. На это потратили 363,9 млрд грн. Это 15,5% от общего размера расходов. В частности, часть средств была направлена на:

195,3 млрд грн в поддержку ВСУ и других военных формирований и правоохранительных органов. Это приобретение военной техники, вооружения, боеприпасов, продукции оборонного назначения, средств индивидуальной защиты (шлемов, бронежилетов и другой специальной экипировки), горюче-смазочных материалов, продуктов питания, оплата коммунальных услуг;

115,2 млрд грн перечислено Национальной службой здоровья на реализацию программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения.

Кроме того, 411,8 млрд грн было направлено на социальное обеспечение; 224,6 млрд грн составили субсидии и текущие трансферты предприятиям; 217,5 млрд грн — обслуживание государственного долга; и еще 130,8 млрд грн потратили на трансферты местным бюджетам.

Напомним, 2 октября в Украине утвердили решение Совета национальной безопасности и обороны Украины по оборонному бюджету на 2025 год. В среду, 2 октября, они были утверждены.

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