Выплаты пленным военным в Украине — что получат родственники пленного во время войны

Деньги для военного. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Военнослужащему, недобровольно попавшему в плен во время войны, продолжают начислять средства в соответствующем, определенном законодательством объеме. Кроме того, семья пленного получит единовременную помощь в размере 100 тысяч гривен.

Об этом сообщило Министерство обороны Украины.

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За попавшим в плен военнослужащим сохраняется целый ряд выплат.

Речь идет о средствах в размере должностного оклада по последнему месту службы, а также об окладе по воинскому званию и надбавкам за выслугу лет.

Кроме того, военнослужащему продолжают начислять другие ежемесячные дополнительные виды денежного довольствия постоянного характера и другие виды денежного довольствия.

Эта норма не касается тех военнослужащих, которые попали в плен добровольно.

Дополнительная выплата семье пленного

Кроме того, семья пленного военнослужащего имеет право на одноразовую дополнительную выплату.

Размер этой выплаты составляет 100 тысяч гривен, в равных частях всем ближайшим родственникам, определенным в законодательстве.

Напомним, мы писали о том, кто из военнослужащих ВСУ получит в ноябре доплаты по 30 тысяч гривен.

Также мы сообщали о том, какие суммы выделяются на выплаты военнослужащим ВСУ в 2024 году.