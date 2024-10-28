Доплати у 30 тис. грн — хто з бійців ЗСУ отримає більше у листопаді

Український боєць на Донбасі. Фото: facebook.com/SecurSerUkraine

У 2024 році військовослужбовці за певних умов отримують додатково до основного окладу по 30 тис. гривень щомісяця. Відомо, хто з бійців у листопаді зможе заробити більше.

Про це йдеться на порталі Міністерства оборони України.

Читайте також:

Хто з бійців має право на 30 тис. грн доплати

Правила надання виплат у 30 тис. грн виплати військовим регламентує наказ Міністерства оборони № 566 "Про затвердження Змін до порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям ЗСУ та деяким іншим особам". Відповідну доплату можуть отримати бійці, котрі здійснюють виконання завдань в небезпечних умовах поза районами ведення бойових дій, зокрема ті, хто розміновує території.

В абзаці 16 п. 2 розділу 34 наказу Міноборони № 260 зазначається, що таку виплату надають військовим, які виконують бойові чи спеціальні завдання згідно з бойовими наказами або розпорядженнями у розрахунку на місяць пропорційно терміну виконання відповідних завдань:

під час інтенсивної підготовки для здійснення воєнних/бойових дій у складі військових частин/підрозділів, включених до складу резерву Головнокомандувача ЗСУ сил оборони держави;

з управління угрупованнями військ/сил у складі розгорнутих пунктів управління Генштабу Збройних сил;

з управління підпорядкованими силами/засобами відповідно до завдань, що покладені на Адміністрацію Державної спецслужби транспорту, у складі розгорнутих пунктів управління;

у складі робочої групи/одиночним порядком, визначені Головнокомандувачем або начальником Генерального штабу ЗСУ, у межах регіонів, де ведуться воєнні/ бойові дії;

з розмінування територій поза районами ведення бойових дій;

у складі угруповань військ/сил, згідно з переліком завдань, затвердженим Міністерство оборони;

із всебічного забезпечення чинних угруповань військ/сил безпосередньо в районах ведення воєнних/бойових дій;

з протиповітряного прикриття, наземної оборони об'єктів критичної інфраструктури (зокрема, об'єктів транспортної інфраструктури ― військовими частинами/підрозділами ДССТ).

Як роблять розрахунок виплати

Розраховують розмір відповідної доплати пропорційно дням виконання завдання упродовж місяця. Виплати додаткової суми бійцям здійснюється наступного календарного місяця після місяця, за який було нараховано зарплату. Кількість днів вираховують так:

один день (з 00 год до 24 год) — час, упродовж якого військового залучали до участі в заходах, незалежно від кількості/тривалості таких залучень за одну добу;

два дні — у разі, якщо виконання завдань розпочалося до 24 год однієї доби, а закінчилося після 00 год наступної.

Кому скасують нарахування доплати

За правилами, військовий буде позбавлений права на виплату 30 тис. грн у разі:

відмови виконувати бойові накази/розпорядження;

самовільного залишення частини, вчинення дезертирства, добровільної здачі в полон;

усунення від виконання службових обов’язків/відсторонення від посади чи виконання службових повноважень;

вживання алкогольних, наркотичних або психотропних речовин, виконання завдань у такому стані;

вчинення інших дій, за які суд притягнув до відповідальності (кримінальні, військові адміністративні, адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією);

навмисного спричинення ушкодження власному здоров’ю або вчинення спроби самогубства (виняток — доведення до самогубства, встановленого судом);

відбування покарання на гауптвахті.

Що ще варто знати

Нагадаємо, військовим додатково до основного окладу доплачують по 50 тис. гривень. Для отримання додаткової виплати потрібне документальне оформлення за відповідним наказом командира військової частини командних пунктів.

Також ми повідомляли, що під час бойових дій військові можуть отримати поранення чи захворіти, що дає їм право на фіндопомогу. Сума таких виплат може сягати 20 тис. грн.