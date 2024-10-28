Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Військова економіка arrow Виплати бійцям у листопаді — хто отримає додатково 30 тис. грн arrow

Виплати бійцям у листопаді — хто отримає додатково 30 тис. грн

28 жовтня 2024 14:23
Ксенія Симонова - Редактор
Доплати у 30 тис. грн — хто з бійців ЗСУ отримає більше у листопаді
Український боєць на Донбасі. Фото: facebook.com/SecurSerUkraine
Ксенія Симонова - Редактор

У 2024 році військовослужбовці за певних умов отримують додатково до основного окладу по 30 тис. гривень щомісяця. Відомо, хто з бійців у листопаді зможе заробити більше.

Про це йдеться на порталі Міністерства оборони України

Читайте також:

Хто з бійців має право на 30 тис. грн доплати

Правила надання виплат у 30 тис. грн виплати військовим регламентує наказ Міністерства оборони № 566 "Про затвердження Змін до порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям ЗСУ та деяким іншим особам". Відповідну доплату можуть отримати бійці, котрі здійснюють виконання завдань в небезпечних умовах поза районами ведення бойових дій, зокрема ті, хто розміновує території.

В абзаці 16 п. 2 розділу 34 наказу Міноборони № 260 зазначається, що таку виплату надають військовим, які виконують бойові чи спеціальні завдання згідно з бойовими наказами або розпорядженнями у розрахунку на місяць пропорційно терміну виконання відповідних завдань:

  • під час інтенсивної підготовки для здійснення воєнних/бойових дій у складі військових частин/підрозділів, включених до складу резерву Головнокомандувача ЗСУ сил оборони держави;
  • з управління угрупованнями військ/сил у складі розгорнутих пунктів управління Генштабу Збройних сил;
  • з управління підпорядкованими силами/засобами відповідно до завдань, що покладені на Адміністрацію Державної спецслужби транспорту, у складі розгорнутих пунктів управління;
  • у складі робочої групи/одиночним порядком, визначені Головнокомандувачем або начальником Генерального штабу ЗСУ, у межах регіонів, де ведуться воєнні/ бойові дії;
  • з розмінування територій поза районами ведення бойових дій;
  • у складі угруповань військ/сил, згідно з переліком завдань, затвердженим Міністерство оборони;
  • із всебічного забезпечення чинних угруповань військ/сил безпосередньо в районах ведення воєнних/бойових дій;
  • з протиповітряного прикриття, наземної оборони об'єктів критичної інфраструктури (зокрема, об'єктів транспортної інфраструктури ― військовими частинами/підрозділами ДССТ).

Як роблять розрахунок виплати

Розраховують розмір відповідної доплати пропорційно дням виконання завдання упродовж місяця. Виплати додаткової суми бійцям здійснюється наступного календарного місяця після місяця, за який було нараховано зарплату. Кількість днів вираховують так:

  • один день (з 00 год до 24 год) — час, упродовж якого військового залучали до участі в заходах, незалежно від кількості/тривалості таких залучень за одну добу;
  • два дні — у разі, якщо виконання завдань розпочалося до 24 год однієї доби, а закінчилося після 00 год наступної.

Кому скасують нарахування доплати

За правилами, військовий буде позбавлений права на виплату 30 тис. грн у разі:

  • відмови виконувати бойові накази/розпорядження;
  • самовільного залишення частини, вчинення дезертирства, добровільної здачі в полон;
  • усунення від виконання службових обов’язків/відсторонення від посади чи виконання службових повноважень;
  • вживання алкогольних, наркотичних або психотропних речовин, виконання завдань у такому стані;
  • вчинення інших дій, за які суд притягнув до відповідальності (кримінальні, військові адміністративні, адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією);
  • навмисного спричинення ушкодження власному здоров’ю або вчинення спроби самогубства (виняток — доведення до самогубства, встановленого судом);
  • відбування покарання на гауптвахті.

Що ще варто знати

Нагадаємо, військовим додатково до основного окладу доплачують по 50 тис. гривень. Для отримання додаткової виплати потрібне документальне оформлення за відповідним наказом командира військової частини командних пунктів.

Також ми повідомляли, що під час бойових дій військові можуть отримати поранення чи захворіти, що дає їм право на фіндопомогу. Сума таких виплат може сягати 20 тис. грн.

виплати військовослужбовці гроші зарплати ЗСУ

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

14:53 В НАТО підтвердили прибуття солдатів КНДР на Курщину

Text

14:52 Нагорняк заявив про будівництво захисних споруд для АЕС

14:51 В Укргідрометцентрі попередили про сильний туман завтра

14:29 Ставлення одеситів до Степана Бандери змінюється — дослідження

14:23 Виплати бійцям у листопаді — хто отримає додатково 30 тис. грн

Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади - 80x80

Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади

14:22 У Києві підпалили два відділення "Укрпошти" — що кажуть в поліції

14:21 Львівщину скує ожеледиця — синоптики вказують на небезпеку

14:21 На Курахівському напрямку ЗСУ розбили колону техніки РФ — відео

13:59 В Одесі продають будинок з власним футбольним полем — фото

13:53 Синоптики попереджають про різке погіршення погоди на Київщині

14:53 В НАТО підтвердили прибуття солдатів КНДР на Курщину

14:51 В Укргідрометцентрі попередили про сильний туман завтра

14:29 Ставлення одеситів до Степана Бандери змінюється — дослідження

14:23 Виплати бійцям у листопаді — хто отримає додатково 30 тис. грн

14:22 У Києві підпалили два відділення "Укрпошти" — що кажуть в поліції

Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади - 80x80

Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади

14:21 Львівщину скує ожеледиця — синоптики вказують на небезпеку

14:21 На Курахівському напрямку ЗСУ розбили колону техніки РФ — відео

13:59 В Одесі продають будинок з власним футбольним полем — фото

13:53 Синоптики попереджають про різке погіршення погоди на Київщині

13:49 Зеленський пропонує продовжити воєнний стан та мобілізацію

06:16 ТОП-10 шкіл Києва у 2024 році — де найкраще готують до НМТ

25 жовтня 2024

17:44 Космічно дорогі овочі — що в Одесі думають про ціну на картоплю

14:45 Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади

Новина з відео

06:27 Радять купувати генератори та паливо — до чого готуватися взимку

24 жовтня 2024

19:34 Безоплатна медицина для військових та їх сімей — проєкт в Одесі

Новина з відео

06:16 Повернення до ядерного статусу — чи може Україна створити свою зброю

23 жовтня 2024

21:13 Вибори в Молдові та їхні наслідки для України — що непокоїть одеситів

06:40 Ціни за 1 кг чормету наприкінці жовтня — скільки коштує металобрухт в Україні

06:30 В Україні продовжують рости ціни на соняшник — скільки коштують зернові у жовтні

22 жовтня 2024

18:22 Їсти смачно та корисно — реформа харчування у школах Одещини

Text

14:52 Нагорняк заявив про будівництво захисних споруд для АЕС

Text

13:25 Експерт пояснив, чому зростатимуть тарифи у 2025 році

Text

13:00 Продовження воєнного стану та допомога від США — ефір День.LIVE

Text

12:17 Жданов пояснив, який вплив на фронт матимуть війська КНДР

Text

11:32 Нацкешбек — нардеп спростував заяви про доступ до особистих даних

Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади - 80x80

Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади

Text

10:43 Експерт попередив про наслідки переведення годинників

Text

08:00 Найбагатші голови МСЕК та вибори у Грузії — ефір Ранок.LIVE

27 жовтня 2024
Text

11:03 Вибори президента США — за кого достроково голосують американці

26 жовтня 2024
Text

20:40 Нардепка прокоментувала інтенсивність українського ОПК

Text

17:55 Дерев’янко назвала найголовнішу проблему бізнесу — це не війна

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

15:54 Прокурор Дніпропетровщини оформив інвалідність у 46 років — його статки зросли

28 жовтня 2024

06:22Що не казати працівнику ТЦК, якщо це ваш друг чи родич

21 жовтня 2024

20:00 На чому правильно смажити яйця, щоб не нашкодити здоров'ю

24 жовтня 2024
Новина з відео

08:30 Кого з чоловіків не мають права мобілізувати примусово — пояснюють юристи

21 жовтня 2024

08:00 Українцям виплатять по 10,8 тис. грн у жовтні — деталі

14 жовтня 2024

19:10 Нардеп назвав кількість українців, які досі не оновили свої дані в ТЦК

15 жовтня 2024

07:21 ВЛК визнала призовника придатним, але суд не погодився — у чому причина

19 жовтня 2024

06:25Повістку не дають, а вантажать в бусик — що робити з такою поведінкою ТЦК

17 жовтня 2024

05:19 Змія винагородить сильних та мудрих — що принесе 2025 рік всім знакам Зодіаку

24 жовтня 2024

10:37 Зарплати в ЗСУ з 1 листопада — відомо, які суми отримають бійці