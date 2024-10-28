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Выплаты бойцам в ноябре — кто получит дополнительно 30 тыс. грн

28 октября 2024 14:23
Ксения Симонова - Редактор
Доплаты в 30 тыс. грн — кто из бойцов ВСУ получит больше в ноябре
Украинский боец на Донбассе. Фото: facebook.com/SecurSerUkraine
Ксения Симонова - Редактор

В 2024 году военнослужащие при определенных условиях получают дополнительно к основному окладу по 30 тыс. гривен в месяц. Известно, кто из бойцов в ноябре сможет больше заработать.

Об этом говорится на портале Министерства обороны Украины.

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Правила предоставления выплат в 30 тыс. грн выплаты военным регламентирует приказ Министерства обороны № 566 "Об утверждении Изменений в порядок выплаты денежного довольствия военнослужащим ВСУ и некоторым другим лицам". Соответствующую доплату могут получить бойцы, осуществляющие выполнение задач в опасных условиях вне районов ведения боевых действий, в том числе те, кто разминируют территории.

В абзаце 16 п. 2 раздела 34 приказа Минобороны № 260 отмечается, что такую выплату предоставляют военным, выполняющим боевые или специальные задания в соответствии с боевыми приказами или распоряжениями в расчете на месяц пропорционально сроку выполнения соответствующих задач:

  • во время интенсивной подготовки для военных/боевых действий в составе воинских частей/подразделений, включенных в состав резерва Главнокомандующего ВСУ сил обороны государства;
  • по управлению группировками войск/сил в составе развернутых пунктов управления Генштаба Вооруженных сил;
  • по управлению подчиненными силами/средствами в соответствии с задачами, возложенными на Администрацию Государственной спецслужбы транспорта, в составе развернутых пунктов управления;
  • в составе рабочей группы/одиночным порядком, определенные Главнокомандующим или начальником Генерального штаба ВСУ, в пределах регионов, где ведутся военные/боевые действия;
  • по разминированию территорий вне районов ведения боевых действий;
  • в составе группировок войск/сил, согласно перечню задач, утвержденному Министерством обороны;
  • по всестороннему обеспечению действующих группировок войск/сил непосредственно в районах ведения военных/боевых действий;
  • по противовоздушному прикрытию, наземной обороне объектов критической инфраструктуры (в частности, объектов транспортной инфраструктуры ― военными частями/подразделениями ГССТ).

Как производят расчет выплаты

Рассчитывают размер соответствующей доплаты пропорционально дням выполнения задания в течение месяца. Выплаты дополнительной суммы бойцам осуществляется в следующий календарный месяц после месяца, за который была начислена зарплата. Количество дней рассчитывают так:

  • один день (с 00 ч до 24 ч) — время, в течение которого военного привлекали к участию в мероприятиях, независимо от количества/длительности таких привлечений за одни сутки;
  • два дня — в случае, если выполнение заданий началось до 24 часов одних суток, а закончилось после 00 часов следующих.

Кому отменят начисление доплаты

По правилам, военный будет лишен права на выплату 30 тыс. грн в случае:

  • отказа выполнять боевые приказы/распоряжения;
  • самовольного оставления части, совершения дезертирства, добровольной сдачи в плен;
  • отстранения от исполнения служебных обязанностей/отстранения от должности или исполнения служебных полномочий;
  • употребления алкогольных, наркотических или психотропных веществ, выполнения задач в таком состоянии;
  • совершения других действий, за которые суд привлек к ответственности (уголовные, военные административные, административные правонарушения, связанные с коррупцией);
  • умышленного причинения повреждения собственному здоровью или совершения попытки самоубийства (исключение — доведение до самоубийства, установленного судом);
  • отбывания наказания на гауптвахте.

Что еще стоит знать

Напомним, военным дополнительно к основному окладу доплачивают по 50 тыс. гривен. Для получения дополнительной выплаты требуется документальное оформление по приказу командира воинской части командных пунктов.

Также мы сообщали, что во время боевых действий военные могут получить ранения или заболеть, что дает им право на финпомощь. Сумма таких выплат может достигать 20 тыс. грн.

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