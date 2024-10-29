Виплати пораненим військовим в ЗСУ - розмір виплати

Поранений військовослужбовець ЗСУ. Фото: mil.gov.ua

Військовослужбовець ЗСУ, який отримав поранення, отримує цілу низку виплат. По-перше, це кошти за займані посади, які виплачуються протягом перебування у лікарні, до чотирьох місяців максимум. Крім того, пораненому військовому нараховується додаткова виплата в розмірі 100 тисяч гривень.

Про це повідомило Міністерство оборони України.

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Військовослужбовці, які під час перебування на війні отримали поранення, мають право на відповідні виплати.

По-перше, їм виплачують гроші за останні займані посади за період звільнення від виконання службових обов’язків у зв’язку з хворобою та перебуванням на лікуванні в лікарняних закладах та у відпустці для лікування у зв’язку з хворобою.

Ця виплата нараховується протягом чотирьох місяців, це максимальний термін виплат пораненим.

Додаткові гроші за поранення

Крім того, пораненим військовослужбовцям виплачується додаткова одноразова матеріальна допомога.

Розмір цієї допомоги становить 100 тисяч гривень.

Нагадаємо, ми раніше писали про те про те, як виплачуються кошти на оздоровлення військовим у 2024 році.

Також ми повідомляли, коли військовослужбовцям починають нараховувати перші гроші після мобілізації.