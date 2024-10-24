Виплати військовим на оздоровлення 2024 - як нараховуються кошти

Гроші для військового. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнецов

Військовослужбовці Збройних сил України мають право на отримання виплат на оздоровлення. Вони зазвичай виплачуються, коли військовий іде у відпустку, але іноді їх можуть видавати навіть без відпусток.

Про це повідомило Міністерство оборони України.

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Гроші на оздоровлення військових

Військовослужбовці Збройних сил України, крім зарплати та додаткових щомісячних виплат, мають право ще й на грошову допомогу на оздоровлення.

Існує три різні варіанти виплати коштів на оздоровлення військововослужбовців, пояснили у Міністерстві оборони.

Коли виплачують оздоровчі кошти для військовослужбовців ЗСУ

По-перше, ця виплата здійснюється тоді, коли військовослужбовцям вибули у щорічну основну відпустку повної тривалості.

Також, якщо щорічна відпустка військового розділена на дві частини, гроші на оздоровлення виплачуються у другу частину щорічної основної відпустки (у тому числі в дозволених випадках за невикористану відпустку за минулі роки).

Крім того, військовий може отримати ці кошти, взагалі не відправляючись у відпустку, на підставі наказу командира військової частини.

Нагадаємо, ми раніше писали про три види фінансового забезпечення військовослужбовців ЗСУ.

Крім того, ми повідомляли про ситуації, коли бойові виплати військовим можуть припинятися.