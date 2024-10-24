Виплати військовим на оздоровлення 2024 - як нараховуються кошти

Як виплачуються кошти на оздоровлення військовим у 2024 році
Військовослужбовці Збройних сил України мають право на отримання виплат на оздоровлення. Вони зазвичай виплачуються, коли військовий іде у відпустку, але іноді їх можуть видавати навіть без відпусток.
Про це повідомило Міністерство оборони України.
Гроші на оздоровлення військових
Військовослужбовці Збройних сил України, крім зарплати та додаткових щомісячних виплат, мають право ще й на грошову допомогу на оздоровлення.
Існує три різні варіанти виплати коштів на оздоровлення військововослужбовців, пояснили у Міністерстві оборони.
Коли виплачують оздоровчі кошти для військовослужбовців ЗСУ
По-перше, ця виплата здійснюється тоді, коли військовослужбовцям вибули у щорічну основну відпустку повної тривалості.
Також, якщо щорічна відпустка військового розділена на дві частини, гроші на оздоровлення виплачуються у другу частину щорічної основної відпустки (у тому числі в дозволених випадках за невикористану відпустку за минулі роки).
Крім того, військовий може отримати ці кошти, взагалі не відправляючись у відпустку, на підставі наказу командира військової частини.
Нагадаємо, ми раніше писали про три види фінансового забезпечення військовослужбовців ЗСУ.
Крім того, ми повідомляли про ситуації, коли бойові виплати військовим можуть припинятися.
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