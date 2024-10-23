Гроші для військових 2024 - три види фінансового забезпечення ЗСУ

Три види забезпечення — які гроші отримують військові в 2024 році
Грошове забезпечення військовослужбовців ЗСУ поділяється на основні та додаткові виплати. А додаткові, у свою чергу — на постійні, які виплачуються щомісяця, і одноразові винагороди та допомогу.
Про це повідомило Міністерство оборони України.
Основна частина фінансового забезпечення військових
Фінансування військовослужбовців, які проходять службу у Збройних силах України, поділяється на постійні, щомісячні види грошового забезпечення і одноразові.
До щомісячних виплат входять як основні, так і додаткові.
Основні щомісячні виплати — це:
- посадовий оклад;
- оклад за військовим званням;
- надбавка за вислугу років.
Додаткові кошти для військовослужбовців ЗСУ
Додаткові виплати, які військовослужбовці можуть отримувати кожного місяця — це:
- підвищення посадового окладу;
- надбавки;
- доплати;
- премії.
Крім щомісячних, військовослужбовці можуть отримувати й одноразові додаткові виплати.
До цих виплат входять як одноразові винагороди, так і додаткова допомога.
Нагадаємо, що у жовтні Мінфін назвав суму видатків на виплати військовим у 2024 році.
Також ми писали про те, коли військовослужбовцям починають нараховувати перші гроші після мобілізації.
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