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Три види забезпечення — які гроші отримують військові в 2024 році

23 жовтня 2024 05:47
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Гроші для військових 2024 - три види фінансового забезпечення ЗСУ
Гроші для військовослужбовця. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнецов
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Грошове забезпечення військовослужбовців ЗСУ поділяється на основні та додаткові виплати. А додаткові, у свою чергу — на постійні, які виплачуються щомісяця, і одноразові винагороди та допомогу.

Про це повідомило Міністерство оборони України.

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Фінансування військовослужбовців, які проходять службу у Збройних силах України, поділяється на постійні, щомісячні види грошового забезпечення і одноразові.

До щомісячних виплат входять як основні, так і додаткові.

Основні щомісячні виплати — це:

  • посадовий оклад;
  • оклад за військовим званням;
  • надбавка за вислугу років.

Додаткові кошти для військовослужбовців ЗСУ

Додаткові виплати, які військовослужбовці можуть отримувати кожного місяця — це:

  • підвищення посадового окладу;
  • надбавки;
  • доплати;
  • премії.

Крім щомісячних, військовослужбовці можуть отримувати й одноразові додаткові виплати.

До цих виплат входять як одноразові винагороди, так і додаткова допомога.

Нагадаємо, що у жовтні Мінфін назвав суму видатків на виплати військовим у 2024 році.

Також ми писали про те, коли військовослужбовцям починають нараховувати перші гроші після мобілізації.

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