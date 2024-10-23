Гроші для військових 2024 - три види фінансового забезпечення ЗСУ

Гроші для військовослужбовця. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнецов

Грошове забезпечення військовослужбовців ЗСУ поділяється на основні та додаткові виплати. А додаткові, у свою чергу — на постійні, які виплачуються щомісяця, і одноразові винагороди та допомогу.

Про це повідомило Міністерство оборони України.

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Фінансування військовослужбовців, які проходять службу у Збройних силах України, поділяється на постійні, щомісячні види грошового забезпечення і одноразові.

До щомісячних виплат входять як основні, так і додаткові.

Основні щомісячні виплати — це:

посадовий оклад;

оклад за військовим званням;

надбавка за вислугу років.

Додаткові кошти для військовослужбовців ЗСУ

Додаткові виплати, які військовослужбовці можуть отримувати кожного місяця — це:

підвищення посадового окладу;

надбавки;

доплати;

премії.

Крім щомісячних, військовослужбовці можуть отримувати й одноразові додаткові виплати.

До цих виплат входять як одноразові винагороди, так і додаткова допомога.

Нагадаємо, що у жовтні Мінфін назвав суму видатків на виплати військовим у 2024 році.

Також ми писали про те, коли військовослужбовцям починають нараховувати перші гроші після мобілізації.