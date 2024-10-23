Деньги для военных 2024 – три вида финансового обеспечения ВСУ

Три вида обеспечения — какие деньги получают военные в 2024 году
Денежное обеспечение военнослужащих ВСУ делится на основные и дополнительные выплаты. А дополнительные, в свою очередь, на постоянные, выплачиваемые ежемесячно, и единовременные вознаграждения и помощь.
Об этом сообщило Министерство обороны Украины.
Основная часть финансового обеспечения военных
Финансирование военнослужащих, которые проходят службу в Вооруженных силах Украины, делится на постоянные, ежемесячные виды денежного довольствия и единовременные.
В ежемесячные выплаты входят как основные, так и дополнительные.
Основные ежемесячные выплаты — это:
- должностной оклад;
- оклад по воинскому званию;
- надбавка за выслугу лет.
Дополнительные средства для военнослужащих ВСУ
Дополнительные выплаты, которые военнослужащие могут получать каждый месяц — это:
- повышение должностного оклада;
- надбавки;
- доплаты;
- премии.
Кроме ежемесячных, военнослужащие могут получать и единовременные дополнительные выплаты.
В эти выплаты входят как единовременные вознаграждения, так и дополнительная помощь.
Напомним, что в октябре Минфин назвал сумму расходов на выплаты военным в 2024 году.
Также мы писали, когда военнослужащим начинают начислять первые деньги после мобилизации.
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