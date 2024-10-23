Деньги для военных 2024 – три вида финансового обеспечения ВСУ

Деньги для военнослужащего. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Денежное обеспечение военнослужащих ВСУ делится на основные и дополнительные выплаты. А дополнительные, в свою очередь, на постоянные, выплачиваемые ежемесячно, и единовременные вознаграждения и помощь.

Об этом сообщило Министерство обороны Украины.

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Финансирование военнослужащих, которые проходят службу в Вооруженных силах Украины, делится на постоянные, ежемесячные виды денежного довольствия и единовременные.

В ежемесячные выплаты входят как основные, так и дополнительные.

Основные ежемесячные выплаты — это:

должностной оклад;

оклад по воинскому званию;

надбавка за выслугу лет.

Дополнительные средства для военнослужащих ВСУ

Дополнительные выплаты, которые военнослужащие могут получать каждый месяц — это:

повышение должностного оклада;

надбавки;

доплаты;

премии.

Кроме ежемесячных, военнослужащие могут получать и единовременные дополнительные выплаты.

В эти выплаты входят как единовременные вознаграждения, так и дополнительная помощь.

Напомним, что в октябре Минфин назвал сумму расходов на выплаты военным в 2024 году.

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