Выплаты военным на оздоровление 2024 года - как начисляются средства

Деньги для военного. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Военнослужащие Вооруженных сил Украины имеют право на получение выплат по оздоровлению. Они обычно выплачиваются, когда военный уходит в отпуск, но иногда их могут выдавать даже без отпусков.

Об этом сообщило Министерство обороны Украины.

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Деньги на оздоровление военных

Военнослужащие Вооруженных сил Украины кроме зарплаты и дополнительных ежемесячных выплат имеют право еще и на денежную помощь на оздоровление.

Существует три разных варианта выплаты средств на оздоровление военнослужащих, пояснили в Министерстве обороны.

Когда выплачивают оздоровительные средства для военнослужащих ВСУ

Во-первых, эта выплата производится тогда, когда военнослужащим выбыли в ежегодный основной отпуск полной продолжительности.

Также если ежегодный отпуск военного разделен на две части, деньги на оздоровление выплачиваются во вторую часть ежегодного основного отпуска (в том числе в разрешенных случаях за неиспользованный отпуск за прошлые годы).

Кроме того, военный может получить эти средства вообще не отправляясь в отпуск, на основании приказа командира воинской части.

Напомним, мы ранее писали о трех видах финансового обеспечения военнослужащих ВСУ.

Кроме того, мы сообщали о ситуациях, когда боевые выплаты военным могут прекращаться.