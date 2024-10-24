Выплаты военным на оздоровление 2024 года - как начисляются средства

Как выплачиваются средства на оздоровление военным в 2024 году
Военнослужащие Вооруженных сил Украины имеют право на получение выплат по оздоровлению. Они обычно выплачиваются, когда военный уходит в отпуск, но иногда их могут выдавать даже без отпусков.
Об этом сообщило Министерство обороны Украины.
Деньги на оздоровление военных
Военнослужащие Вооруженных сил Украины кроме зарплаты и дополнительных ежемесячных выплат имеют право еще и на денежную помощь на оздоровление.
Существует три разных варианта выплаты средств на оздоровление военнослужащих, пояснили в Министерстве обороны.
Когда выплачивают оздоровительные средства для военнослужащих ВСУ
Во-первых, эта выплата производится тогда, когда военнослужащим выбыли в ежегодный основной отпуск полной продолжительности.
Также если ежегодный отпуск военного разделен на две части, деньги на оздоровление выплачиваются во вторую часть ежегодного основного отпуска (в том числе в разрешенных случаях за неиспользованный отпуск за прошлые годы).
Кроме того, военный может получить эти средства вообще не отправляясь в отпуск, на основании приказа командира воинской части.
Напомним, мы ранее писали о трех видах финансового обеспечения военнослужащих ВСУ.
Кроме того, мы сообщали о ситуациях, когда боевые выплаты военным могут прекращаться.
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