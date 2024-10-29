Выплаты раненым военным в ВСУ – размер выплаты

Раненый военнослужащий ВСУ. Фото: mil.gov.ua

Военнослужащий ВСУ, получивший ранение, получает целый ряд выплат. Во-первых, это средства за занимаемые должности, выплачиваемые в течение пребывания в больнице, до четырех месяцев максимум. Кроме того, раненому военному начисляется дополнительная выплата в размере 100 тысяч гривен.

Об этом сообщило Министерство обороны Украины.

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Военнослужащие, получившие ранения во время пребывания на войне, имеют право на соответствующие выплаты.

Во-первых, им выплачивают деньги за последние занимаемые должности за период освобождения от исполнения служебных обязанностей по болезни и пребыванию на лечении в больничных учреждениях и в отпуске для лечения по болезни.

Эта выплата начисляется в течение четырех месяцев, это максимальный срок выплат раненым.

Дополнительные деньги за ранение

Кроме того, раненым военнослужащим выплачивается дополнительная единовременная материальная помощь.

Размер этого пособия составляет 100 тысяч гривен.

Напомним, мы ранее писали о том, как выплачиваются средства на оздоровление военным в 2024 году.

Также мы сообщали, когда военнослужащие начинают начислять первые деньги после мобилизации.