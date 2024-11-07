Денежная помощь на лечение военному — список болезней
Украинские военные получают дополнительные выплаты во время пребывания в больнице или на реабилитации. Также им полагаются выплаты при лечении нескольких серьезных заболеваний, в частности туберкулеза или СПИДа.
Об этом сообщило Министерство обороны Украины.
Денежная помощь на лечение и реабилитацию
Военнослужащие ВСУ имеют право на денежную помощь при нарушении состояния здоровья, пребывании на лечении или реабилитации.
Для этого нужен выписной эпикриз, справка о заболевании или постановление военно-врачебной комиссии.
Для борьбы с какими болезнями военные получают дополнительные деньги
Кроме того, денежное пособие выплачивается военным для лечения в случае нескольких серьезных заболеваний.
Речь идет, в частности, об онкологических заболеваниях — хирургическом лечении, лучевой или химиотерапии.
Также военные получают доплаты для лечения туберкулеза, ВИЧ/СПИД, вирусных гепатитов В и С.
Напомним, мы писали, какие доплаты военнослужащие получали в октябре 2024 года.
Также мы сообщали ранее, кто из военных получает самые большие доплаты во время войны.
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