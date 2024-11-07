Деньги для украинских военных. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Украинские военные получают дополнительные выплаты во время пребывания в больнице или на реабилитации. Также им полагаются выплаты при лечении нескольких серьезных заболеваний, в частности туберкулеза или СПИДа.

Об этом сообщило Министерство обороны Украины.

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Денежная помощь на лечение и реабилитацию

Военнослужащие ВСУ имеют право на денежную помощь при нарушении состояния здоровья, пребывании на лечении или реабилитации.

Для этого нужен выписной эпикриз, справка о заболевании или постановление военно-врачебной комиссии.

Для борьбы с какими болезнями военные получают дополнительные деньги

Кроме того, денежное пособие выплачивается военным для лечения в случае нескольких серьезных заболеваний.

Речь идет, в частности, об онкологических заболеваниях — хирургическом лечении, лучевой или химиотерапии.

Также военные получают доплаты для лечения туберкулеза, ВИЧ/СПИД, вирусных гепатитов В и С.

Напомним, мы писали, какие доплаты военнослужащие получали в октябре 2024 года.

Также мы сообщали ранее, кто из военных получает самые большие доплаты во время войны.