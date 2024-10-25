Доплати військовим під час бойових дій - найбільші доплати

Хто з військових отримує найбільші доплати під час війни
Військовослужбовці Збройних сил України отримують додаткові доплати за виконання бойових завдань у складі своїх підрозділів. Найвищою — до 100 тисяч гривень на місяць — є доплата за виконання бойових завдань на лінії зіткнення.
Про це повідомили у Міністерстві оборони України.
Доплата за бойові завдання
Крім щомісячної зарплати військовослужбовці можуть отримувати додаткові доплати, які перевищують розмір зарплати.
Так, за виконання завдань із всебічного забезпечення, завдань, які виконуються у районах ведення воєнних (бойових) дій, військовий має отримувати щомісячну доплату в розмірі 30 тисяч гривень.
Доплата за бойові завдання на лінії фронту
Якщо ж військовослужбовець виконує бойові завдання на лінії зіткнення у складі військової частини першого ешелону — то доплата виростає у кілька разів.
У випадку, якщо це завдання триватиме повний календарний місяць — повна доплата до зарплати військовослужбовця становитиме 100 тисяч гривень.
Нагадаємо, ми писали про те, які зарплати будуть отримувати військовослужбовці Збройних сил України з 1 листопада 2024 року.
Також ми повідомляли про те, що грошове забезпечення військовослужбовців ЗСУ поділяється на основні та додаткові виплати. А додаткові, своєю чергою — на постійні, які виплачуються щомісяця, і одноразові винагороди та допомогу.
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