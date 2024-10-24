Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Військова економіка arrow Зарплати в ЗСУ з 1 листопада — відомо, які суми отримають бійці arrow

Зарплати в ЗСУ з 1 листопада — відомо, які суми отримають бійці

24 жовтня 2024 10:37
Ксенія Симонова - Редактор
Зарплати в армії — скільки платитимуть військовим з 1 листопада
Українські військові. Фото: GeneralStaff
Ксенія Симонова - Редактор

В Україні з листопада 2024 року суми виплат грошового забезпечення для бійців Збройних сил не зазнають змін, попри масштабні податкові нововведення. Зокрема, держава продовжить нараховувати доплати до 100 тис. гривень.

У цьому запевнили у профільному комітеті Верховної Ради.

Читайте також:

Нюанси нарахування зарплат в ЗСУ з 1 листопада

Як відомо, влада підвищила в країні військовий збір до 5%. Спочатку повідомлялося, що він торкнеться всіх, однак зміни не позначаться на грошових виплатах військових. Для військовослужбовців ставка залишиться на рівні 1,5%. Відтак, з 1 листопада зарплати українських захисників не зазнають змін.

Також бійці надалі отримуватимуть багатотисячні доплати до основного окладу. За чинними правилами, розмір винагород збережеться щонайменше до кінця 2024-го.

Згідно із законом "Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" та урядової постанови №168, передбачені такі додаткові грошові виплати на місяць для військовослужбовців:

  • 30 тис. гривень — виплатять тим, хто виконує бойові/спеціальні завдання у час забезпечення оборони країни, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку із російською військовою агресією;
  • 50 тис. гривень — бійцям, які виконують бойові/спеціальні завдання у складі органів військового управління, штабів та командування, оперативне управління підрозділами;
  • 100 тис. гривень — військовим, які виконують завдання у зоні активних бойових дій/проходять лікування або реабілітацію через отриману контузію, травму, каліцтво. Таку ж суму отримають ті, хто потрапив у полон;
  • 70 тис. гривень — виплатять тим,  хто перебуває на передовій місяць і виконує завдання.

Суми, які отримають мобілізовані

Таким чином, до кінця поточного року мінімальна заробітна плата мобілізованого військового буде становити 33 тис. гривень. У неї входить:

  • мінімальний оклад солдата-строковика у 20 тис. гривень;
  • оклад за військовим званням у розмірі 13 тис. гривень.

Також громадяни можуть розраховувати на грошове забезпечення після лікування. Хоч є випадки, коли військових виводять у розпорядження командира (за штат). Таке може статися, коли військовий йде на тривале лікування. Як відомо, бійцям продовжують нараховувати повний розмір місячного грошового забезпечення протягом лікування, відрядження, відпустки, а також за період тимчасового виконання обов'язків.

Після завершення періоду лікування та повернення до військової частини таким бійцям дають два місяці для того, щоб обійняти нову посаду. Проте, якщо цього не відбудеться, після закінчення цього терміну виплата скоротиться до розміру окладу за військовим званням та надбавкою за вислугу років, що для солдата з вислугою років становить менше одного року 530 гривень на місяць.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні на розмір пенсії військовослужбовців на особливих умовах впливає низка факторів. Експерти розповіли про деталі нарахування виплат та хто має право на пенсію у 50% від грошового забезпечення і вище.

Також ми писали, що у 2024 році військовослужбовцям за певних умов виплачують щомісяця додатково до основного окладу по 50 тис. гривень. Відомо, хто з бійців може заробляти більше.

зарплати фінанси гроші виплати ЗСУ військовослужбовці

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

11:00 У футболці з промовистим написом — Зеленський викликав істерику в росіян

11:00 Ветеранам нададуть грошову допомогу — хто має право та розмір виплат

10:58 Кім пояснив, чому взяв на поруки нардепку, яка придбала дім на Одещині

Text

10:58 Тимочко пояснив, як росіяни використовуватимуть військових КНДР на фронті

10:37 Зарплати в ЗСУ з 1 листопада — відомо, які суми отримають бійці

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити - 80x80

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити

10:32 На Покровському напрямку загарбники стратили чотирьох українських бійців

10:29 Черговий обстріл Одещини ракетами з боку Росії — що відомо

10:03 У Києві підрядник поклав на депозит гроші, виділені на будівництво метро

10:00 Військовий "Осман" спровокував чутки про втечу за кордон — де він насправді

09:58 Постійно під прицілом — стала відома причина маневрів росіян у Чорному морі

11:00 У футболці з промовистим написом — Зеленський викликав істерику в росіян

11:00 Ветеранам нададуть грошову допомогу — хто має право та розмір виплат

10:58 Кім пояснив, чому взяв на поруки нардепку, яка придбала дім на Одещині

10:37 Зарплати в ЗСУ з 1 листопада — відомо, які суми отримають бійці

10:32 На Покровському напрямку загарбники стратили чотирьох українських бійців

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити - 80x80

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити

10:29 Черговий обстріл Одещини ракетами з боку Росії — що відомо

10:03 У Києві підрядник поклав на депозит гроші, виділені на будівництво метро

10:00 Військовий "Осман" спровокував чутки про втечу за кордон — де він насправді

09:58 Постійно під прицілом — стала відома причина маневрів росіян у Чорному морі

09:45 На 38% дорожче — популярний овоч в Україні злетить у ціні до зими

Новина з відео

06:16 Повернення до ядерного статусу — чи може Україна створити свою зброю

23 жовтня 2024

21:13 Вибори в Молдові та їхні наслідки для України — що непокоїть одеситів

06:40 Ціни за 1 кг чормету наприкінці жовтня — скільки коштує металобрухт в Україні

06:30 В Україні продовжують рости ціни на соняшник — скільки коштують зернові у жовтні

22 жовтня 2024

18:22 Їсти смачно та корисно — реформа харчування у школах Одещини

06:40 В Україні зростають ціни на золото — ціна дорогоцінних металів у жовтні

21 жовтня 2024

23:41 Військовий із США розповів, чому воює за Україну

18 жовтня 2024

18:49 Рейди ТЦК у кафе, ресторанах та на Дерибасівській — що кажуть одесити

16:42 Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини

Ексклюзив

06:56 Робота в небі під час війни — як сьогодні літають українські стюардеси

Text

10:58 Тимочко пояснив, як росіяни використовуватимуть військових КНДР на фронті

Text

08:00 Зеленський і Сирський провели нараду та ухвалили рішення — ефір Ранок.LIVE

Text

07:13 У Франції пройшла велика зустріч волонтерських організацій

23 жовтня 2024
Text

21:45 У ЗСУ повідомили, чи планує Росія масштабний наступ на Запоріжжя

Text

19:36 Гучна заява Буданова та прибуття солдат КНДР до Росії — Просто.Новини

Text

18:29 Лікарка назвала головну причину смертності в Україні

Text

17:52 Льотчики КНДР в Росії та перевірка підприємств на критичність — ефір Вечір.LIVE

Text

17:12 Скандал з пенсіями прокурорів — аналітик назвав структуру причетну до схем

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити - 80x80

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити

Text

16:36 Офіцер ЗСУ пояснив, чого не вистачає, аби зупинити наступ РФ

Text

13:54 Братчук повідомив про російську ІПСО щодо “ударного кулака” на Запоріжжі

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:00 Росіянин з українським паспортом — куди зник сценарист "Кварталу" Валерій Жидков

21 жовтня 2024

20:00 На чому правильно смажити яйця, щоб не нашкодити здоров'ю

08:00 Українцям виплатять по 10,8 тис. грн у жовтні — деталі

11 жовтня 2024

10:13 Понад 30 постраждалих та загиблі — у ДСНС показали наслідки ДТП біля Львова

14 жовтня 2024

19:10 Нардеп назвав кількість українців, які досі не оновили свої дані в ТЦК

15 жовтня 2024

07:21 ВЛК визнала призовника придатним, але суд не погодився — у чому причина

19 жовтня 2024

06:25Повістку не дають, а вантажать в бусик — що робити з такою поведінкою ТЦК

17 жовтня 2024

05:19 Змія винагородить сильних та мудрих — що принесе 2025 рік всім знакам Зодіаку

12 жовтня 2024

16:12 Штраф за відсутність військового квитка — яку суму стягують

18 жовтня 2024
Новина з фото

22:33 Чим підживити квітку різдвяник у листопаді, щоб вона розквітнула в грудні