Зарплати в армії — скільки платитимуть військовим з 1 листопада

Українські військові. Фото: GeneralStaff

В Україні з листопада 2024 року суми виплат грошового забезпечення для бійців Збройних сил не зазнають змін, попри масштабні податкові нововведення. Зокрема, держава продовжить нараховувати доплати до 100 тис. гривень.

У цьому запевнили у профільному комітеті Верховної Ради.

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Як відомо, влада підвищила в країні військовий збір до 5%. Спочатку повідомлялося, що він торкнеться всіх, однак зміни не позначаться на грошових виплатах військових. Для військовослужбовців ставка залишиться на рівні 1,5%. Відтак, з 1 листопада зарплати українських захисників не зазнають змін.

Також бійці надалі отримуватимуть багатотисячні доплати до основного окладу. За чинними правилами, розмір винагород збережеться щонайменше до кінця 2024-го.

Згідно із законом "Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" та урядової постанови №168, передбачені такі додаткові грошові виплати на місяць для військовослужбовців:

30 тис. гривень — виплатять тим, хто виконує бойові/спеціальні завдання у час забезпечення оборони країни, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку із російською військовою агресією;

50 тис. гривень — бійцям, які виконують бойові/спеціальні завдання у складі органів військового управління, штабів та командування, оперативне управління підрозділами;

100 тис. гривень — військовим, які виконують завдання у зоні активних бойових дій/проходять лікування або реабілітацію через отриману контузію, травму, каліцтво. Таку ж суму отримають ті, хто потрапив у полон;

70 тис. гривень — виплатять тим, хто перебуває на передовій місяць і виконує завдання.

Суми, які отримають мобілізовані

Таким чином, до кінця поточного року мінімальна заробітна плата мобілізованого військового буде становити 33 тис. гривень. У неї входить:

мінімальний оклад солдата-строковика у 20 тис. гривень;

оклад за військовим званням у розмірі 13 тис. гривень.

Також громадяни можуть розраховувати на грошове забезпечення після лікування. Хоч є випадки, коли військових виводять у розпорядження командира (за штат). Таке може статися, коли військовий йде на тривале лікування. Як відомо, бійцям продовжують нараховувати повний розмір місячного грошового забезпечення протягом лікування, відрядження, відпустки, а також за період тимчасового виконання обов'язків.

Після завершення періоду лікування та повернення до військової частини таким бійцям дають два місяці для того, щоб обійняти нову посаду. Проте, якщо цього не відбудеться, після закінчення цього терміну виплата скоротиться до розміру окладу за військовим званням та надбавкою за вислугу років, що для солдата з вислугою років становить менше одного року 530 гривень на місяць.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні на розмір пенсії військовослужбовців на особливих умовах впливає низка факторів. Експерти розповіли про деталі нарахування виплат та хто має право на пенсію у 50% від грошового забезпечення і вище.

Також ми писали, що у 2024 році військовослужбовцям за певних умов виплачують щомісяця додатково до основного окладу по 50 тис. гривень. Відомо, хто з бійців може заробляти більше.