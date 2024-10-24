Зарплаты в армии — сколько будут платить военным с 1 ноября

Украинские военные. Фото: GeneralStaff

В Украине с ноября 2024 года суммы выплат денежного довольствия для бойцов Вооруженных сил не изменятся, несмотря на масштабные налоговые нововведения. В частности государство продолжит начислять доплаты до 100 тыс. гривен.

В этом заверили в профильном комитете Верховной Рады.

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Как известно, власти повысили в стране военный сбор до 5%. Сначала сообщалось, что он коснется всех, однако изменения не отразятся на денежных выплатах военных. Для военнослужащих ставка останется на уровне 1,5%. Следовательно, с 1 ноября зарплаты украинских защитников не увидят изменений.

Также бойцы в дальнейшем получат многотысячные доплаты к основному окладу. По действующим правилам, размер вознаграждений сохранится по меньшей мере до конца 2024-го.

Согласно закону "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" и правительственного постановления №168, предусмотрены следующие дополнительные денежные выплаты в месяц для военнослужащих:

30 тыс. гривен — выплатят тем, кто выполняет боевые/специальные задачи во время обеспечения обороны страны, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с российской военной агрессией;

50 тыс. гривен — бойцам, выполняющим боевые/специальные задания в составе органов военного управления, штабов и командования, оперативное управление подразделениями;

100 тыс. гривен — военным, выполняющим задания в зоне активных боевых действий/проходят лечение или реабилитацию из-за полученной контузии, травмы, увечья. Такую же сумму получат попавшие в плен;

70 тыс. гривен — выплатят тем, кто находится на передовой месяц и выполняет задания.

Суммы, которые получат мобилизованные

Таким образом, до конца текущего года минимальная заработная плата мобилизованного военного составит 33 тыс. гривен. В нее входит:

минимальный оклад солдата-срочника в 20 тыс. гривен;

оклад по воинскому званию в размере 13 тыс. гривен.

Также граждане могут рассчитывать на денежное довольствие после лечения. Хотя есть случаи, когда военных выводят в распоряжение командира (за штат). Такое может произойти, когда военный идет на продолжительное лечение. Как известно, бойцам продолжают начислять полный размер месячного денежного довольствия в течение лечения, командировки, отпуска, а также за период временного исполнения обязанностей.

После завершения периода лечения и возвращения в воинскую часть таким бойцам дают два месяца для того, чтобы занять новую должность. Однако, если этого не произойдет, по истечении этого срока выплата сократится до размера оклада по воинскому званию и надбавке за выслугу лет, что для солдата с выслугой лет составляет менее одного года 530 гривен в месяц.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине на размер пенсии военнослужащих на особых условиях влияет ряд факторов. Эксперты рассказали о деталях начисления выплат и кто имеет право на пенсию в 50% от денежного довольствия и выше.

Также мы писали, что в 2024 году военнослужащим в определенных условиях выплачивают ежемесячно дополнительно к основному окладу по 50 тыс. гривен. Известно, кто из бойцов может больше зарабатывать.