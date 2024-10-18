Чи можуть дати повістку тим, хто оновив дані — пояснення юриста

Як виглядає повістка. Фото: з відкритих джерел

Масові рейди ТЦК по Україні сколихнули хвилю обговорення, думки щодо поведінки працівників ТЦК та чоловіків різняться. Все залежить від позиції тієї чи іншої людини щодо мобілізаційного процесу. Менше хвилюються ті, хто оновив дані, як того вимагав закон.

Що можуть вручити працівники ТЦК таким особам під час чергової перевірки документів, Новини.LIVE пояснила юристка Надія Шуляк.

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"Щодо військовозобов’язаних, які оновили свої дані, то скоріше за все, вони отримують направлення на ВЛК", — сказала юристка.

Такий документ вони можуть отримати не лише з рук працівників ТЦК, а і поштою. Повістка для уточнення даних або направлення на ВЛК може бути надіслана рекомендованим поштовим відправленням з описом вкладення та повідомленням про вручення.

Документ прийде на ту адресу, яку чоловік вказав під час останнього оновлення даних.

Юристка Надія Шуляк. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, у Києві відбувся рейд ТЦК після концерту "Океану Ельзи". Деяких чоловіків затримали.

Рейд ТЦК спричинив бурхливу реакцію — люди почали масово здавати квитки на наступні шоу гурту та звинуватили Святослава Вакарчука у співпраці з військовими.