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Облава на чоловіків після концерту "Океану Ельзи" — у ТЦК вперше прокоментували

13 жовтня 2024 20:32
Микола Кондратюк - Редактор
Океан Ельзи й ТЦК — у військкоматі прокоментували скандальний рейд після концерту в Палаці спорту
Працівник ТЦК перевіряє документи у чоловіка. Фото: скриншот
Микола Кондратюк - Редактор

Конфліктів з працівниками Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) під час рейду біля Палацу спорту у Києві не було. Затримання чоловіків проводили поліцейські.

Про це повідомили в пресслужбі Київського міського ТЦК та СП у відповіді на запит Укрінформу.

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У військкоматі наголошують, що заходи оповіщення та перевірки військово-облікових документів у Києві тривають безперервно з моменту впровадження Закону України про мобілізацію у зв’язку з воєнним станом. 

Відповідаючи на запитання щодо інформації, оприлюдненої в ЗМІ про рейд, проведений ТЦК біля Палацу спорту після концерту "Океану Ельзи" 11 жовтня, у пресслужбі уточнили, що затримання громадян, які порушили норми закону, здійснювалося співробітниками Національної поліції України.

"Конфліктних ситуацій за участі військовослужбовців ТЦК зафіксовано не було", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 11 жовтня гурт "Океан Ельзи" відіграв перший з п’яти концертів у столичному Палаці спорту. Вони присвячені 30-річчю музиного колективу. Під час рейду ТЦК та поліції після концерту відбулися затримання деяких чоловіків, а рокери опинились в епіцентрі уваги.

Рейд ТЦК викликав бурхливу реакцію — люди почали масово здавати квитки на наступні шоу гурту та звинуватили Святослава Вакарчука у співпраці з військовими.

Другий концерт лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук почав з патріотичної промови. Хоча прямо і не згадував ситуацію з ТЦК, яка сталась після першого концерту.

Київ скандал мобілізація ТЦК та СП "Океан Ельзи"

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