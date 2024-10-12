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Скандальний рейд ТЦК у Києві — Вакарчук розпочав новий концерт з промови

12 жовтня 2024 21:04
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Святослав Вакарчук виступив з патріотичною промовою після скандального рейду ТЦК у Києві — відео
Лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук під час концерту у Києві. Фото: скриншот
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук почав новий концерт у Палаці спорту в Києві з патріотичної промови. Напередодні на майданчику працівники ТЦК влаштували масову облаву.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Вакарчук у своїй промові прямо не згадував ситуацію з ТЦК, яка сталась напередодні після першого концерту "Океану Ельзи" у Києві.

Водночас він наголосив на важливості пам’ятати про війну, навіть під час святкового заходу, і закликав українців проявляти єдність у ці важкі часи.

"Це наша з вами відповідальність. І коли я говорю "наша з вами" — це не абстрактне "когось", а це моя персональна відповідальність. Я сподіваюся, що й персональна — кожного з вас", — сказав Вакарчук.

Співак зазначив, що можливість збиратися на концерти йому та його слухачам надають українські військові, які захищають країну. 

"Зробімо все, щоб наша країна нарешті знову зацвіла мирним життям. Але це залежить від кожного з нас і, зокрема, від вкладу, який ви зробили сьогодні", — додав лідер гурту "Океан Ельзи".

Він також висловив повагу до героїв, які віддали своє життя за Батьківщину, і до тих, хто залишається в умовах російського полону, підкреслюючи, що кожен із них заслуговує на визволення.

Нагадаємо, 11 жовтня гурт "Океан Ельзи" відіграв перший з п’яти концертів у столичному Палаці спорту. Вони присвячені 30-річчю музиного колективу. Під час рейду ТЦК та поліції після концерту відбулися затримання деяких чоловіків, а рокери опинились в епіцентрі уваги.

Тиим часом у мережі масово продають квитки на наступні квитки рок-гурту "Океан Ельзи", а деякі українці звинуватили фронтмена групи у співпраці з військовими.

Київ скандал Святослав Вакарчук мобілізація ТЦК та СП "Океан Ельзи"

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