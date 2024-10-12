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Скандальный рейд ТЦК в Киеве — Вакарчук начал новый концерт с речи

12 октября 2024 21:04
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Святослав Вакарчук выступил с патриотической речью после скандального рейда ТЦК в Киеве — видео
Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук на концерте в Киеве. Фото: скриншот
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук начал новый концерт во Дворце спорта в Киеве с патриотической речи. Накануне на площадке работники ТЦК устроили массовую облаву.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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Что сказал Вакарчук

Вакарчук в своей речи прямо не упоминал ситуацию с ТЦК, которая произошла накануне после первого концерта "Океана Эльзы" в Киеве.

В то же время он отметил важность помнить о войне, даже во время праздничного мероприятия, и призвал украинцев проявлять единство в эти трудные времена.

"Это наша с вами ответственность. И когда я говорю "наша с вами" — это не абстрактное "кого-то", а это моя персональная ответственность. Я надеюсь, что и персональная — каждого из вас", — сказал Вакарчук.

Певец отметил, что возможность собираться на концерты ему и его слушателям предоставляют украинские военные, защищающие страну.

"Сделаем все, чтобы наша страна наконец-то снова зацвела мирной жизнью. Но это зависит от каждого из нас и, в частности, от вклада, который вы сделали сегодня", — добавил лидер группы "Океан Эльзы".

Он также выразил уважение к героям, отдавшим свою жизнь за Родину, и тем, кто остается в условиях российского плена, подчеркивая, что каждый из них заслуживает освобождения.

Напомним, 11 октября группа "Океан Эльзы" отыграла первый из пяти концертов в столичном Дворце спорта. Они посвящены 30-летию музыкального коллектива. Во время рейда ТЦК и полиции после концерта были задержаны некоторые мужчины, а рокеры оказались в эпицентре внимания.

В это время в сети массово продают билеты на следующие концерты рок-группы "Океан Эльзы", а некоторые украинцы обвинили фронтмена группы в сотрудничестве с военными.

Киев скандал Святослав Вакарчук мобилизация ТЦК и СП "Океан Эльзы"

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