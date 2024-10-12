Гурту Океан Ельзи приписують співпрацю з ТЦК та поліцією — реакція соцмереж

Фрагмент з відео під столичним "Палацом спорту". Скриншот: YouTube/tsn

В п’ятницю, 11 жовтня, гурт "Океан Ельзи" відіграв перший з п’яти концертів у столичному Палаці спорту. Вони присвячені 30-річчю музиного колективу. На тлі рейду ТЦК та поліції після шоу та затримання деяких чоловіків після перевірки документів рокери опинились в епіцентрі уваги.

Новини.LIVE розкаже про реакцію українців, а також старт масового продажу квитків на наступні концерти.

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Ситуація навколо "Океану Ельзи" після рейду ТЦК

Після концерту гурту "Океан Ельзи" на відвідувачів чекали з понад півсотні працівників ТЦК і поліції. У мережі з’явилися десятки відео затримання чоловіків, в яких були проблеми з обліковими документами, або ж вони відмовлялися їх показати. Також рейди пройшли в елітних ресторанах та клубах столиці та інших містах України.

Втім шоу рокерів стало наймасованішою подією, на яку прийшло понад 8000 глядачів. Саме тому ситуація біля Палацу спорту спричинила активне обговорення в мережі. Учасників гурту "Океан Ельзи" звинувачують у співпраці з ТЦК.

ТЦК у гримерці теж побували, чи "еліти" це не стосується? Ганьба, Вакарчук.

Не очікував від вас такого... Без слів.

Вже не підемо на ваш концерт. І не дуже то і хотілось.

Після вашого концерту чекає поліція. Чому про це не повідомили?

Сходили, називається, з хлопцем на концерт, стільки емоцій думала не засну. Тепер мене справді чекає безсонна ніч під ТЦК.

Деякі коментарі під останнім дописом Океану Ельзи в соцмережах. Скриншот: Instagram/okeanelzy_official

Деякі фанати встали на захист рокерів. Мовляв, працівники ТЦК та поліції відвідують не лише концерти.

Невже ніхто не розуміє, що Святослав і його команда тут ні до чого?

Кожного дня біля метро ТЦК зустрічає чоловіків. Чомусь на метрополітен ніхто ж не жаліється? В транспорті ТЦК теж саме робить. В транспортні компанії чомусь теж не жаліються. Біля торгівельно-розважальних центрів (ТРЦ) ТЦК кожного дня вештаються. До власників ТРЦ теж ніхто не звертається. А концерт "Океан Ельзи" чим відрізняється від інших місць?

Ані менеджмент гурту, ані фронтмен Святослав Вакарчук (який є військовослужбовцем ЗСУ) не коментували ситуацію біля концертного майданчика.

Водночас на тлі обговорення рейду ТЦК та поліції глядачі, які планували відвідати інші чотири шоу, почали масово продавати квитки. Попит в мережі шалений. Лише на платформі OLX понад 200 оголошень. Також безліч пропозицій є в соцмережах.

В більшості оголошень українці зазначають, що не можуть піти на концерти з особистих причин. Аби продати квитки, про ТЦК не згадують. Втім, різкий старт продаж вже куплених квитків та реакція суспільства кажуть самі за себе.

Продаж квитків на концерти гурту "Океан Ельзи". Скріншот: OLX

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що представники ТЦК провели рейди по ресторанах та клубах у кількох містах. Також ми писали, що блогерка Катерина Остапчук обурилась на журналістку через статтю про себе.