Катерина Остапчук пригрозила журналістці через статтю про себе

Блогерка Катерина Остапчук. Фото: Instagram/vova_ostapchuk

Третя дружина шоумена Володимира Остапчука, блогерка Катерина Остапчук, яка зараз вагітна, опублікувала скриншот запису про шлюб в "Дії". Згодом з’явилась новина з заголовком, що "всі впевненні — весілля "по зальоту".

В сторіз свого Instagram Катерина Остапчук відреагувала на це та звернулась до журналістки.

Читайте також:

Катерина Остапчук обурилась на журналістку

Дружина телеведучого показала скриншот свідоцтва про шлюб, але приховала рік. До цього, Катерина натякала на річницю шлюбу. То ж цілком ймовірно, що вони розписалися 6 березня 2023 року. Але в матеріалі журналістка припустила, що весілля було цього року.

Катерина Остапчук показала скриншот в "Дії" та заголовок статті. Скриншоти: Instagram/poka.tya

Заголовок матеріалу та факти в ньому обурили Катерину Остапчук. Вона зазначила, що 13 жовтня буде 30 тижнів її вагітності. Що не збігається з інформацією в статті. Катерина не стримувалась в сторіз. Також вона показала профіль журналістки, яка написала матеріал.

Катерина Остапчук обурилась на журналістку. Скриншоти: Instagram/poka.tya

"Я довго не коментувала, коли вона писала про мене, але про дитину мою писати не треба… Люди ж статтю читати не будуть і рахувати самі не будуть. Вони прочитають заголовок, запам’ятають і будуть діставати мене цим ще років п’ять", — написала Катерина Остапчук.

В наступних сторіз Катерина звернулась до журналістки. Вона попередила — якщо побачить подібні матеріали, то розмова буде іншою.

"Ще раз щось прочитаю негативне про свою вагітність=дитину, будемо разом із Софією рахувати не тижні, а її зуби… Фу, вибісила. От живу, нікого не чіпаю, а вони самі нариваються на мою тонку душевну організацію", — зі смайлами підсумувала Катерина.

Зазначимо, що на момент написання цього матеріалу заголовок вищезгаданої статті не змінився. Щодо Володимира Остапчука, то він на цю ситуацію у своїх соцмережах не відреагував.

Майбутній син Тимофій стане його третьою дитиною. Від першого шлюбу з перекладачкою Оленою Войченко в нього є донька та син. Вони разом з матір’ю живуть в Канаді.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Катерина Остапчук поскаржилася на проблеми в бізнесі. Також ми писали, що вагітна дружина Володимира Остапчука похизувалася стильним аксесуаром від Apple.