Катерина Остапчук пригрозила журналістці через статтю про себе

Вагітна дружина Остапчука обурилась на журналістку через статтю про себе
Третя дружина шоумена Володимира Остапчука, блогерка Катерина Остапчук, яка зараз вагітна, опублікувала скриншот запису про шлюб в "Дії". Згодом з’явилась новина з заголовком, що "всі впевненні — весілля "по зальоту".
В сторіз свого Instagram Катерина Остапчук відреагувала на це та звернулась до журналістки.
Катерина Остапчук обурилась на журналістку
Дружина телеведучого показала скриншот свідоцтва про шлюб, але приховала рік. До цього, Катерина натякала на річницю шлюбу. То ж цілком ймовірно, що вони розписалися 6 березня 2023 року. Але в матеріалі журналістка припустила, що весілля було цього року.
Заголовок матеріалу та факти в ньому обурили Катерину Остапчук. Вона зазначила, що 13 жовтня буде 30 тижнів її вагітності. Що не збігається з інформацією в статті. Катерина не стримувалась в сторіз. Також вона показала профіль журналістки, яка написала матеріал.
"Я довго не коментувала, коли вона писала про мене, але про дитину мою писати не треба… Люди ж статтю читати не будуть і рахувати самі не будуть. Вони прочитають заголовок, запам’ятають і будуть діставати мене цим ще років п’ять", — написала Катерина Остапчук.
В наступних сторіз Катерина звернулась до журналістки. Вона попередила — якщо побачить подібні матеріали, то розмова буде іншою.
"Ще раз щось прочитаю негативне про свою вагітність=дитину, будемо разом із Софією рахувати не тижні, а її зуби… Фу, вибісила. От живу, нікого не чіпаю, а вони самі нариваються на мою тонку душевну організацію", — зі смайлами підсумувала Катерина.
Зазначимо, що на момент написання цього матеріалу заголовок вищезгаданої статті не змінився. Щодо Володимира Остапчука, то він на цю ситуацію у своїх соцмережах не відреагував.
Майбутній син Тимофій стане його третьою дитиною. Від першого шлюбу з перекладачкою Оленою Войченко в нього є донька та син. Вони разом з матір’ю живуть в Канаді.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Катерина Остапчук поскаржилася на проблеми в бізнесі. Також ми писали, що вагітна дружина Володимира Остапчука похизувалася стильним аксесуаром від Apple.
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