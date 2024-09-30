Катерина Остапчук приміряла подарунок від чоловіка — фото

Шоумен Володимир Остапчук з дружиною Катериною. Фото: Instagram/vova_ostapchuk

Молода дружина українського шоумена Володимира Остапчука Катерина показала шанувальникам подарунок від чоловіка. Він порадував її стильними навушниками від Apple.

Про це Катерина розповіла в Stories на своїй сторінці в Instagram.

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Катерина Остапчук показала подарунок від чоловіка

Дівчина пожартувала про те, що навушники Apple AirPods в неї "не приживаються" і вона постійно їх губить. Її чоловік, шоумен Володимир Остапчук, вирішив проблему коханої.

Він подарував їй AirPods Max, які загубити не так і просто. Середній цінник на стильний аксесуар становить 27,5 тисяч гривень. Дівчина приміряла подарунок Володимира та показала свій округлий животик на 29 тижні вагітності.

"Я загубила вже три пари своїх airpods маленьких, тому чоловік прийняв кардинальне рішення", — поділилася Катерина.

Катерина Остапчук показала подарунок. Фото: instagram.com/poka.tya/

Катерина Остапчук похизувалася навушниками від Apple. Фото: instagram.com/poka.tya/

Нагадаємо, раніше ми писали, що Катерина Остапчук поміркувала на тему віку. Також ми розповідали, чи спілкується третя дружина Володимира Остапчука з його дітьми від першого шлюбу.