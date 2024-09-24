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Вагітна дружина Володимира Остапчука заговорила про розлучення з ним

24 вересня 2024 09:03
Віталій Ковальчук - Редактор
Третя дружина Володимира Остапчука, яка чекає на дитину, заговорила про розлучення
Шоумен Володимир Остапчук з дружиною Катериною. Фото: Instagram/vova_ostapchuk
Віталій Ковальчук - Редактор

Третя дружина телеведучого Володимира Остапчука, блогерка Катерина Остапчук (Полтавська до весілля) відповіла на деякі запитання від підписників. Одне з них було про страх щодо розлучення з відомим шоуменом. 24-річна блогерка відверто на нього відповіла.

Відповідна сторіз з’явились в Instagram Катерини. 

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Блогерка, яка молодша за чоловіка на 16 років, зауважила — ініціаторами розлученнями є обидва партнери. Раніше Катерина мріяла про те, щоб кохання було одне та на все життя. А зараз хоче просто бути щасливою.

"Життя бентежне, гарантій ніхто ні на що не має. Та й чомусь жінки бояться, що їх покинуть… Життя занадто коротке, щоб поставити крапку в ньому через розлучення. Перестраждаю", — зазначила Катерина Остапчук. 

Катерина Остапчук
Блогерка Катерина Полтавська. Скриншоти: Instagram/poka.tya

Катерина Остапчук, яка зараз на 28-му тижні вагітності, також поміркувала про гіпотетичне розлучення з чоловіком. 

"В нашому випадку це Вова має перейматися, що я піду. Бо мені 24 роки тільки, і хто знає, чи не попаяє мене в 40… Якщо ми розлучимося і це буде його ініціатива, то навіть через 10 років мені буде 34, а через 20 — 44. Я все ще буду у розквіті сил і не буду перейматися про втрачене життя", — відверто зазначила Катерина. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що Катерина Остапчук поміркувала на тему віку. Також ми розповідали, чи спілкується третя дружина Володимира Остапчука з його дітьми від першого шлюбу.

соцмережі Володимир Остапчук Зіркове розлучення українські зірки Катерина Полтавська

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